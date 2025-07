Ruszył nabór wniosków o 300 plus na wyprawkę szkolną

ZUS rozpoczął nabór wniosków o świadczenie z programu „Dobry start” na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać wyłącznie online do 30 listopada 2025 roku, a środki będą przekazywane bezpośrednio na konto bankowe.

To już piąty rok, w którym ZUS przyjmuje i rozpatruje wnioski o 300 plus.

– Aby otrzymać wsparcie jak najszybciej, warto się pospieszyć i złożyć wniosek do końca sierpnia. Wtedy wypłata zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 września – podkreśla Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wnioski, które trafią do ZUS-u później, we wrześniu, październiku lub listopadzie, będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.

Program "Dobry Start" przewiduje jednorazową wypłatę w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Wsparcie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wnioski o świadczenie 300 plus można składać do 30 listopada za pośrednictwem: aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Wyjątek stanowią dzieci, które po ukończeniu 20. roku życia uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W ich przypadku możliwe będzie złożenie wniosku po upływie tego terminu.