Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych już w niedzielę

Fundacja Wolne Miejsce i 777 CREW z pomocą wolontariuszy i mieszkańców organizują w Elblągu kolejne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych. To propozycja dla wszystkich, którzy w świątecznym czasie zmagają się z samotnością.

- Formuła spotkania wielkanocnego jest w fundacji zawsze taka sama, to, co się może zmienić, to najwyżej kwestie dodatkowe, jak choćby występy artystyczne. Idea, nasze działania, przebieg spotkań w każdym mieście wyglądają jednak podobnie. Ważnym aspektem jest to, że nie robimy tego rodzaju spotkań tydzień przed czy po Wielkanocy albo Bożym Narodzeniu. Momentem organizacji wydarzeń, śniadania wielkanocnego czy Wigilii, są te dni, kiedy rzeczywiście przeżywają je wszyscy. To wtedy dla wielu osób ta samotność jest najbardziej dotkliwa – mówiła w rozmowie z nami pod koniec marca Daria Rudnik.

Przygotowania do organizacji wydarzenia nabierają tempa. Do wolontariatu można się zgłaszać niezależnie od wieku, każdy może wesprzeć organizację spotkań. Można również zostać darczyńcą i włączyć się w zbiórkę produktów. Chętni do zaangażowania się mogą kontaktować się z elbląskim oddziałem fundacji pod numerem telefonu 536 462 323 lub na adres e-mail eventycharytatywne@gmail.com. Kwestie związane ze wsparciem finansowym pod numerem 784 914 161. Do tej pory w działania włączyło się ok. 20 wolontariuszy, do uczestnictwa w śniadaniu ok. 40 osób. Formularz zapisów na wolontariat jest tutaj

Wielkanocne śniadanie ponownie odbędzie się w Dziennym Domu Senior+ przy Zamkowej, 20 kwietnia o godz. 10.

- 17 kwietnia o 16.30 przygotowujemy dekoracje, zachęcamy do zaangażowania. 19 kwietnia w świetlicy w Zwierznie gotujemy, w co również można się włączyć. Zapraszamy też oczywiście do uczestnictwa w samym śniadaniu w Niedzielę Wielkanocną – mówi Daria Rudnik.

Zapisy na śniadanie tutaj lub pod numerami telefonów 453 082 838 i 536 462 323.