Sobota dniem żałoby narodowej

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy 26 kwietnia jest dniem żałoby narodowej. Dziś odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłego w Poniedziałek Wielkanocny papieża Franciszka.

W polskiej delegacji na pogrzeb głowy kościoła katolickiego są prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Rząd będzie reprezentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W całym kraju organizowane są lokalne uroczystości związane ze śmiercią papieża. Również w diecezji elbląskiej:

- W drugi Dzień Świąt Wielkanocy zmarł papież Franciszek. Jest właściwe, aby w każdej parafii została odprawiona Msza święta w intencji Zmarłego. Diecezjalne pożegnanie oraz dziękczynienie za 12. lat posługi papieża w Kościele przeżywać będziemy w najbliższą sobotę (26 kwietnia) o godz. 14 w Świętym Gaju. Jest to dzień pielgrzymek do miejsca śmierci św. Wojciecha patrona naszej diecezji. Zapraszam do udziału w pielgrzymowaniu i do modlitwy w intencji papieża Bergoglio - napisał biskup elbląski Jacek Jezierski.

Podczas żałoby narodowej flagi państwowe są opuszczane do połowy masztu. Można je również przepasać kirem. Choć nie ma ustawowego obowiązku odwoływania imprez, premier lub wojewoda mogą zdecydować o zawieszeniu wydarzeń artystycznych i rozrywkowych. Takie decyzje nie zapadły, organizatorzy wielu imprez zapowiadają uczczenie pamięci Franciszka minutą ciszy. A telewizje ograniczają w swoich ramówkach programy rozrywkowe.

"Jan Grabiec z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśnił, że nie ma ścisłych zakazów prawnych dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych czy sportowych w czasie żałoby. Decyzja o odwołaniu imprez sportowych czy kulturalnych leży w gestii organizatorów. Grabiec podkreślił, że nie będzie sankcji za organizację takich wydarzeń, a kwestia ich odbycia się zależy od wrażliwości organizatorów" - informuje Wirtualna Polska, dodając że polskie prawo nie przewiduje kar za złamanie zasad żałoby narodowej.

Papież Franciszek był 266. następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 13 marca 2013 do 21 kwietnia 2025 roku. Życiorys zmarłego papieża tutaj.