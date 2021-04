Sołtys Łęcza: „Trzeba słuchać ludzi. Oni wiedzą, czego chcą”

Łęcze jest jedną z najstarszych wsi na Wysoczyźnie Elbląskiej, a jej bogata historia przyciąga wielu turystów. Mieszkańcy również pielęgnują tradycje tej urokliwej miejscowości, choć problemów nie brakuje. Między innymi o tym rozmawiamy z sołtys Łęcza Sylwią Korożan.

- Jaka jest rola sołtysa w obecnych czasach?

- Sołtys pełni funkcję społeczną, a jego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o wieś, co czyni wraz z pomocą mieszkańców. Razem z radą sołecką organizujemy imprezy okolicznościowe, m.in. dzień dziecka, dożynki, integrację wsi itp. Jesteśmy również odpowiedzialni za planowanie budżetu na każdy przyszły rok, który jest przyznawany przez gminę. Fundusz ten jest dzielony na poszczególne zadania, które są realizowane do końca każdego roku. Sołtys reprezentuje społeczeństwo wiejskie na sesjach rady gminy, które odbywają się co miesiąc, a do jego obowiązków należy też pobieranie opłat za podatki oraz wywóz nieczystości.

- Jakie warunki trzeba spełniać, by zostać sołtysem?

- Należy być mieszkańcem wsi, posiadać oświadczenie o niekaralności oraz mieć zdolności do wykonywania czynności prawnych. Sprawowanie funkcji znacznie ułatwi też posiadanie silnego charakteru, bycie otwartym, komunikatywnym oraz przede wszystkim chętnym do niesienia pomocy innym, bo sołtys jest głosem mieszkańców, a to oni najlepiej wiedzą, czego chcą i potrzebują.

- Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa?

- Od 3 lat, więc niecałą jedną kadencję. Wybory sołtysa odbywają się w obecności urzędników gminnych i polegają na wytypowaniu przez mieszkańców wsi jednej osoby z wybranych wcześniej kandydatów. Odbywa się to za pomocą tajnego głosowania.

- Z jakimi problemami boryka się Łęcze? Czy jest coś, co według Pani i rady sołeckiej wymaga natychmiastowej interwencji?

- Przede wszystkim problemem jest brak świetlicy wiejskiej, dość słaba komunikacja z Elblągiem, szczególnie zimą, gdy drogi są nieprzejezdne. Bardzo często nieodśnieżone były też chodniki i droga w Łęczu, co znacznie utrudniało jakiekolwiek poruszanie się. Aktualnie naszym priorytetem jest remont świetlicy wiejskiej na prośbę mieszkańców.

- A jakie są szanse, że świetlica wznowi swoją działalność i ponownie stanie się centrum spotkań mieszkańców?

- Projekt jej odbudowy pojawił się już dawno, lecz wykluczał wówczas obecność jedynego sklepu w miejscowości, mieszczącego się w tym samym budynku, więc na prośbę mieszkańców został odrzucony. Powstał plan, by zmniejszyć powierzchnię świetlicy i zostawić w obecnym miejscu również sklep. Miasto i Gmina Tolkmicko przeznaczyło na ten cel pieniądze, liczymy również na pomoc ze środków unijnych i liczymy, że wszystko dobrze się ułoży, ponieważ na chwilę obecną wszelkie wydarzenia odbywają się aż w Tolkmicku.

- W dzień powszedni przez Łęcze przejeżdża łącznie 9 autobusów, które umożliwiają mieszkańcom wsi dojazd do Elbląga. Jakie są szanse na usprawnienie komunikacji?

- Na dzisiaj nie jest to możliwe, ponieważ jedna z firm wygrała już przetarg. Najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość dojazdu autobusu miejskiego do Łęcza, jednak ja jako sołtys pełnię głównie funkcję społeczną i nie mam wpływu na to, jak wygląda komunikacja. Odpowiadają za to inne organy.

- Jak często dostaje Pani skargi od mieszkańców wsi i czego one najczęściej dotyczą?

- Nie ma ich zbyt wiele, ale jeżeli jakieś się pojawiają, to staramy się je rozpatrywać na bieżąco. Już od jakiegoś czasu powraca wątek psów, które biegają luzem po miejscowości bez jakiegokolwiek nadzoru właścicieli i wchodzą na posesje mieszkańców. W ostatnim czasie wiele pytań dotyczyło też świetlicy i tego, kiedy wznowi swoją działalność, także w tej kwestii podjęliśmy już pewne działania.

Od redakcji: Gmina Tolkmicko planuje ogłoszenie przetargu na utworzenie w Łęczu Centrum Aktywności Lokalnej. Ma być ogłoszony na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Prace mają kosztować ok. 1,5 mln złotych, na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.