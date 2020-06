Spotkajmy się na rondzie Zamech

W środę, 24 czerwca, na rondzie u zbiegu ulic Browarnej, Robotniczej i Teatralnej stanie logo Zamechu. To finał akcji, którą poparło ponad 4,5 tysiąca elblążan.

Odsłonięcie dekoracji nawiązującej do tradycji Zamechu nastąpi o godz. 14.30. - Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Rondo jest wystarczająco duże i dla każdego starczy miejsca, by bezpiecznie – przy zachowaniu dystansowania – uczestniczyć w tym spotkaniu. Ruch uliczny nie będzie wstrzymany – informuje Daniel Lewandowski z GE Power, firmy która kultywuje Zamechowską tradycję.

Rondo u zbiegu ulic Browarnej, Teatralnej i Robotniczej otrzymało nazwę Zamech w 2019 roku. W lutym w akcji zbierania podpisów pod wnioskiem w tej sprawie podpisało się ponad 4,5 tys. mieszkańców Elbląga;

w marcu petycja z podpisami została skierowana do prezydenta Elbląga i przewodniczącego Rady Miejskiej; w kwietniu radni podjęli stosowną uchwałę. Od tego momentu rozpoczęły się prace projektowe nad dekoracją, jaka miałaby stanąć na rondzie. Projekt powstał w Biurze Konstrukcyjnym Turbin Parowych GE Power, a produkcję zrealizowała firma Metal Expert.

- Odsłonięcie tej dekoracji zbiega się w czasie z 30. rocznicą prywatyzacji Zamechu. Czas pokazał jak bardzo udane było to śmiałe przedsięwzięcie gospodarcze, które zapewniło miastu i wielu jego mieszkańcom trzy kolejne pomyślne dekady. Zamech na zawsze będzie miał miejsce w historii naszego miasta - nie tylko dlatego, że był największym pracodawcą w powojennej jego historii, ale również poprzez wpływ jaki wywierał przez ponad 40 lat na życie kulturalne, intelektualne, artystyczne i sportowe miasta i regionu. Rondo przy kościele Bożego Ciała jest idealnym miejscem, by uhonorować to, co Zamech zrobił dla Elbląga i w sposób trwały wpisać pamięć o nim w infrastrukturę miasta – informuje Daniel Lewandowski.