Świętowanie w Krainie Buka

Już od godzin przedpołudniowych na uczestników czekało ponad 20 stoisk edukacyjnych i promocyjnych. Swoją ofertę prezentowały m.in. parki krajobrazowe z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, instytucje przyrodnicze, lokalne stowarzyszenia oraz partnerzy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

W programie wydarzenia znalazły się spacery przyrodnicze po Bażantarni, podczas których uczestnicy, pod okiem ekspertów, mogli zgłębiać tajemnice porostów, owadów, grzybów oraz lokalnej awifauny. Spacery pozwoliły uczestnikom nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale też spędzić czas aktywnie i kreatywnie na świeżym powietrzu.

Dla najmłodszych przygotowano kącik czytelniczy, warsztaty plastyczne, teatrzyk Kamishibai oraz strefę animacji i aktywności ruchowych, w tym leśną gimnastykę i rekreacyjne marsze nordic walking z instruktorem. Na polanie przez cały dzień płonęły ogniska, przy których można było odpocząć, upiec własną kiełbaskę i wymienić się wrażeniami z innymi uczestnikami.

- To był niezwykle udany dzień — pełen rozmów o przyrodzie i aktywności na świeżym powietrzu. Bardzo się cieszę, że mimo kapryśnej pogody tak wiele osób zdecydowało się spędzić go razem z nami. To dla nas ważny punkt obchodów jubileuszu 40-lecia Parku i jednocześnie okazja do integracji środowiska przyrodniczego oraz lokalnej społeczności. Dziękuję wszystkim uczestnikom i partnerom zaangażowanym w organizację Pikniku - mówi Barbara Chowałko Dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - Mam ogromną nadzieję, że Piknik „W Krainie Buka” stanie się stałym punktem w kalendarzu imprez przyrodniczych naszego regionu - zapowiada Barbara Chowałko.