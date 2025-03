Szpital dofinansowany i doinwestowany

- Mamy trzy duże projekty do realizacji – mówiła dziś (17 marca) podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Elżbieta Gelert. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom zostaną przeprowadzone m. in. działania dotyczące rozwoju elbląskiej onkologii.

Na początku podkreślmy, że o planach dotyczących rozwoju onkologii pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Dziś Elżbieta Gelert mówiła o szczegółach poszczególnych inwestycji, także o zakupie sprzętu na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i opieki jednego dnia w WSZ. Jak podkreślała dyrektor szpitala, na potrzeby rozwoju świadczeń onkologicznych zostanie dobudowane skrzydło do budynku D WSZ. Wartość całkowita zadania to ponad 90 mln zł, dofinansowanie z KPO wynosi 80 mln zł.

- VAT nie jest tu kwalifikowany, w związku z tym każda jednostka, która podpisze umowę, musi gwarantować, że pokryje również VAT – tłumaczyła Elżbieta Gelert. Szpital stara się o pozyskanie pozostałych środków od Urzędu Marszałkowskiego.

Jak informuje WSZ, powierzchnia nowego budynku ma mieć prawie 2,5 tys. m kw. Każde z pięter będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i pacjentów onkologicznych. Projekt zakłada też zakup sprzętu, chodzi o robota chirurgicznego, doposażenie Pracowni Leku Cytostatycznego i specjalistycznego sprzętu medycznego. Inwestycja musi zostać zrealizowana do czerwca 2026 r. Jak informuje dyrekcja WSZ, planowane prace nie wpłyną na obsługę pacjentów.

Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele WSZ mówili o przyznanych dofinansowaniach i realizowanych inwesycjach. Fot. TB

Część zmian szpital zrealizuje dzięki Polskiemu Ładowi. Z rządowego funduszu WSZ otrzymał ponad 21 mln zł, Urząd Marszałkowski przyznał 4,4 mln zł, środki własne szpitala to przy tym projekcie 179 tys. zł. Z tych pieniędzy realizowana jest modernizacja II piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby onkologii i przebudowa III piętra na potrzeby dziennej chemioterapii.

Oddzielną kwestią jest planowany zakup sprzętu na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i opieki jednego dnia w WSZ. Budżet zadania to 4,5 mln zł, dofinansowanie z FEWiM to 3,6 mln zł, a wkład Urzędu Marszałkowskiego to niespełna 900 tys. zł.

- Głównie jest to nastawione na ambulatorium, czyli poradnia neonatologiczna, ginekologiczna, poradnia chirurgii szczękowej (...), oddział kardiologiczny z pododdziałem kardiologii inwazyjnej, poradnia konsultacyjna położniczo-ginekologiczna i zakład rehabilitacyjny – wymieniała Elżbieta Gelert.

Szpital planuje też w przyszłości remont jednego piętra na potrzeby hematologii, chce też pozyskać fundusze na remont tych przestrzeni, w których obecnie znajduje się reumatologia i dermatologia. Kończą się już prace dotyczące montażu fotowoltaiki dla WSZ, ma ona zapewnić ok. 1/5 dziennego zapotrzebowania na energię w szpitalu, a inwestycja zwrócić się w ciągu 4 lat.