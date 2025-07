Tabliczki, które pomagają w orientacji w urzędzie

Na drzwiach poszczególnych departamentów w Urzędzie Miejskim, Ratuszu Staromiejskim, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego pojawiły się tabliczki drukowane w piśmie Braille’a z kodami QR. To ukłon w stronę osób niewidomych i niedowidzących.

- Jest to kontynuacja konsekwentnie prowadzonych działań zmierzających do dostosowania przestrzeni i usług Urzędu Miejskiego w Elblągu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Jacek Żukowski z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga.

Tabliczek drukowanych w piśmie Braille’a z kodami QR jest 160.. Zostały zamontowane na drzwiach poszczególnych pokoi w departamentach Urzędu Miejskiego, w Ratuszu Staromiejskim Urzędzie Stanu Cywilnego czy budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich, gdzie mieści się Departament Zdrowia i Spraw Społecznych. Koszt? Około 9,3 tys. zł, pokryty z budżetu miasta.

- W poprzednich latach, dzięki środkom unijnym w ramach grantu „Dostępny Samorząd”, m.in. przystosowano toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowano wejście główne do urzędu (automatyczne drzwi), zakupiono sprzęt komputerowy umożliwiający połączenia z tłumaczem języka migowego online, zamontowano pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących oraz plany tyflograficzne w alfabecie Braille’a, ułatwiające orientację w budynku – dodaje Jacek Żukowski.