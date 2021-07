Tour i spacer. A to wszystko z konstytucją

Słowo konstytucja będzie w najbliższą niedzielę w Elblągu odmieniane przez wszystkie przypadki. A to za sprawą ogólnopolskiej akcji Tour de Konstytucja, która odbędzie się na placu Jagiellończyka.

Elbląg znalazł się wśród około 80 miejscowości w kraju, do których zawita Tour de KonstytucjaPL. - Bardzo nam zależy, by to wydarzenie było kompletnie apolityczne. Chcemy przybliżyć mieszkańcom zagadnienie związane z prawami obywatelskimi, prawami człowieka. Pokazać, w jaki sposób konstytucja funkcjonuje w życiu każdego obywatela – mówią organizatorzy elbląskiego wydarzenia, wśród których jest m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Lustitia i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

W niedzielę, 18 lipca, na placu Kazimierza Jagiellończyka w godz. 11-17 na mieszkańców czeka wiele atrakcji: konkursy, występy artystyczne, wykłady czy animacje. Dla zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników spotkania otrzyma także egzemplarz polskiej konstytucji.

Częścią Tour de Konstytucja będzie też gra miejska pod hasłem „Spacer z Konstytucją”, która - jak - informują organizatorzy „połączy dobrą zabawę na świeżym powietrzu ze zdobywaniem wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego oraz topografii i historii naszego miasta”. Zadaniem uczestników zabawy będzie odnalezienie punktów rozmieszczonych w centralnej części Elbląga i rozwiązanie zadań, które będą czekały w tych punktach na uczestników.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wydarzenia.

Tour de Konstytucja

Elbląg, plac Kazimierza Jagiellończyka

18 lipca

11:00 Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia (przywitanie uczestników i gości, kilka słów

od organizatorów, odczytanie Preambuły Konstytucji),

11:30 Wystąpienie Roberta Hojdy,

12:00 Rozpoczęcie gry miejskiej „Spacer z Konstytucją”,

12:00 Występ zespołu Punch of Law,

12:20 Występ zespołu Demcia,

12:45 Gość specjalny nr 1,

13:00 Występ Krzysztofa Daukszewicza,

14:00 Zakończenie gry miejskiej „Spacer z Konstytucją”,

14:30 Gość specjalny nr 2,

14:45 Występ zespołu Szkoły Tańca Promyk,

14:55 Występ zespołu Szkoły Tańca Broadway,

15:05 Pożegnanie TourBusa podziękowania,

15:15 Gość specjalny nr 3,

15:30 Występ zespołu Batelgeza,

16:00 Występ zespołu Blind Box,

16:45 Gość specjalny nr 4,

17:00 Oficjalne zakończenie imprezy.

Inne atrakcje odbywające się poza sceną główną:

11:00 – 17:00 Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie,

11:00 – 15:00 Gry i zabawy dla dzieci (animacje, bańki, malowanie kredą itp.),

11:00 – 11:50 Zapisy na grę miejską „Spacer z Konstytucją”,

12:00 – 14:00 Gra miejska „Spacer z Konstytucją”. Regulamin dostępny tutaj

Udział w imprezie jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o dostępności decydować będzie kolejność zgłoszeń. W grze można brać udział indywidualnie albo w parach. Zgłoszenia można dokonać mailowo na: tourdekonstytucja@gmail.com do 17 lipca, ewentualnie osobiście w namiocie organizatorów na placu Kazimierza Jagiellończyka 18 lipca od godziny 11 do 11:50.