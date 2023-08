Konkurs nr 4: Rozpoznaj, dotrzyj i wyślij zdjęcie!

W poprzednich edycjach rywalizacji pod tytułem „Rozpoznaj, dotrzyj i wyślij zdjęcie” punktami docelowymi były charakterystyczne dla Wysoczyzny Elbląskiej elementy krajobrazu: głaz polodowcowy, potężny dąb - pomnik przyrody oraz jezioro. Dziś – 6 sierpnia – uroczysko z pięknym widokiem! Zachęcamy do odszukania pokazanego na zdjęciu miejsca na „Romantycznej Wysoczyźnie Elbląskiej”. Identyfikacja tego miejsca jest testem na dobrą pamięć i spostrzegawczość. Kto pierwszy tam dojedzie rowerem i podzieli się wykonanym na miejscu zdjęciem otrzyma atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe zasady konkursu podaliśmy tu. Aby wyrównać szanse związane ze zbyt bliskim dojazdem, dodajemy do tych zasad wymóg przejechania co najmniej 10 kilometrów. Robiąc zdjęcie pamiętajcie, by:

- możliwa była identyfikacja docelowego miejsca poprzez pokazanie charakterystycznych szczegółów,

- trzymać w ręku kartkę formatu A4 z napisem „Wysoczyzna Elbląska”,

- widać było na zdjęciu rowery, na których tam dotarliście,

Zdjęcie czym prędzej należy wysłać na maila redakcja@portel.pl. Nie zapomnijcie przedstawić wszystkie sfotografowane osoby, napisać co to za miejsce, skąd przyjechaliście oraz że zgadzacie się na publikację wysłanego zdjęcia. Prosimy też o krótki opis wycieczki.

Na zwycięzców czeka ufundowana przez prywatnego sponsora nagroda główna – voucher na zakupy o wartości 200 zł. Dodatkowo Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej ufundował książki i upominki, za które dziękujemy!

Limit czasowy na tę rywalizację to 4 godziny. Jeśli konkurs nie zostanie rozstrzygnięty dziś do godz. 12:00, wówczas zorganizujemy dogrywkę. Komentarze zostały wyłączone, by nie można było podpowiadać drogi do celu.

Nie dajcie się wyprzedzić. Czas start! Życzymy powodzenia!

Rozstrzygnięcia poprzednich edycji konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu 1

Rozstrzygnięcie konkursu 2