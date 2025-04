Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście

W związku z organizacją II Elbląskiego Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2025 r. informujemy o czasowych zmianach w organizacji ruchu na Starym Mieście.

Od 4 kwietnia (od godz. 8) do 6 kwietnia (do godz. 22) zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Stary Rynek (od skrzyżowania z ul. Wigilijną do skrzyżowania z ul. Rybacką i ul. Kowalską).

Dojazd do posesji przy ul. Mostowej będzie możliwy jedynie od strony ul. Wodnej i jednocześnie ul. Mostowa stanie się ulicą dwukierunkową. Dojazd do posesji przy ul. Rzeźnickiej możliwy będzie od strony ul. Przymurze i stanie się ul. dwukierunkową.

- Przepraszamy za niedogodności i serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w II Elbląskim Jarmarku Wielkanocnym i skorzystania z atrakcji, które zostały przygotowane z myślą o Was! - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.