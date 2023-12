W Elblągu brakuje rodzin zastępczych

Są przepełnione, ale robią, co mogą, by pomóc potrzebującym dzieciom. Rodzin zastępczych w Elblągu jest za mało.

Według danych otrzymanych od Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w Elblągu funkcjonuje obecnie 14 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz jedna rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna. Na ten moment wychowuje się w nich w sumie 58 dzieci.

W pogotowiu rodzinnym umieszczane są interwencyjnie dzieci, które zostały odebrane z rodzinnego domu i przebywają tam do czasu unormowania sytuacji prawnej, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, okres ten może być przedłużony za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego, czyli: powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia, czy umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności: dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi.

W elbląskim centrum funkcjonuje również 111 rodzin spokrewnionych i 36 rodzin niezawodowych, gdzie łącznie wychowuje się 174 dzieci.

Rodziną zastępczą spokrewnioną mogą zostać krewni dziecka - jego starsze rodzeństwo i dziadkowie, natomiast rodziną zastępczą niezawodową mogą być zarówno dalsi krewni, jak i osoby niespokrewnione.

Różnica między rodziną zastępczą zawodową a niezawodową, polega na tym, że w przypadku tej drugiej, żaden z rodziców zastępczych nie rezygnuje z własnej pracy zarobkowej, więc nie pobierają oni wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą.

Największym problemem rodzin zastępczych w Elblągu jest ich mała liczba, przez co są przepełnione. Bywa, że rodzice zastępczy mają pod opieką nawet siedmioro dzieci. To dużo, ale warunki i tak są lepsze niż w domu dziecka.

Wkrótce na naszych łamach pojawi się rozmowa z elbląskimi rodzinami zastępczymi, w której szczegółowo opowiemy o całym procesie, jaki trzeba przejść, by zostać rodziną zastępczą oraz o codziennym funkcjonowaniu jako zastępczy rodzic.

Jeśli myślisz o zostaniu rodziną zastępczą, przyjdź do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winna 9 lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem: 55 625 61 22.

Wkrótce na portElu opublikujemy wywiad z dwiema zawodowymi rodzinami zastępczymi, które opowiedzą o tym, jak w praktyce wygląda ich rola w wychowywaniu dzieci, które do nich trafiły.