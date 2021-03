W Elblągu rusza Wielkanocna Zbiórka Żywności

15 marca Bank Żywności w Elblągu rozpoczyna Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Ze względu na pandemię zbiórka będzie miała taki charakter jak przez Bożym Narodzeniem – w sklepach będą stały oznakowane wózki, do których można będzie wkładać zakupione w sklepie produkty. Akcja odbywa się pod hasłem “Święta godne, a nie głodne”.

Nie wszystkie sklepy wyraziły zgodę na zbiórkę. W Elblągu w dniach 15-20 marca zbieramy w następujących sklepach: supermarkety E.Leclerc, Kaufland, sklepy Biedronka przy ulicach: Malborskiej, Królewieckiej, Węgrowskiej, Żeromskiego, Fromborskiej i Rawskiej, wszystkie sklepy Stokrotka. W marketach Lidl zbieramy w dniach 26, 27 i 28 marca.

Od 8 marca działa już zbiórkowy sklep online, podobnie jak przed Bożym Narodzeniem otwarty przez Federację Polskich Banków Żywności, pod adresem: www.zbiorkazywnosci.pl. Sklep będzie czynny do 3 kwietnia. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty spożywcze do paczek świątecznych dla naszych najuboższych beneficjentów.

W Polsce ponad 1,6 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Trwająca od roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni - to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia. W Elblągu kilkaset osób straciło pracę.

Tegoroczne święta wielkanocne znów będą smutne – tak, jak przed rokiem w rozłące z bliskimi, w obawie przed zachorowaniem. Jest to szczególnie trudny czas dla samotnych osób starszych, które dzieci i wnuki mają daleko albo zostały przez nich zapomniane. I to one są głównymi adresatami zbiórki. Sprawmy, żeby przynajmniej ich świąteczny stół nie był pusty.