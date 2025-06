Wakacje tuż, tuż. Jak spędzić je bezpiecznie?

Jak bezpiecznie spędzić wakacje? O tym dzisiaj przekonało się około 500 uczniów elbląskich i podelbląskich szkół podstawowych, którzy wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez Rotary Elbląg Centrum nad rzeką Elbląg. Zobacz zdjęcia.

Uczniowie najpierw obejrzeli pokaz ratownictwa wodnego, a następnie na poszczególnych stanowiskach mogli dowiedzieć się o różnych aspektach bezpieczeństwa nie tylko nad wodą. Praktyczne zajęcia przygotowali dla nich m.in. strażacy, strażnicy graniczni, policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy WOPR czy celnicy.

- Nasza akcja skierowana jest do uczniów klas siódmych. To najlepszy czas na to, by młodzież przygotować do bezpiecznego spędzenia wakacji. To druga edycja naszej akcji. Chcemy, by była ona cykliczna – mówi Ilona Nowacka, rzecznik prasowy Rotary Elbląg Centrum. – Mamy między innymi przygotowanych kilkanaście fantomów dla młodzieży, na których każdy będzie mógł przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Chodzi nam o to, by w ciekawy edukacyjny sposób przedstawić kwestie bezpieczeństwa, by mogli jak najwięcej z tego skorzystać i zapamiętać.

- Ci młodzi ludzie za chwilę wyjadą na wakacje i byłoby bardzo dobrze, że wszyscy wrócili w komplecie we wrześniu do szkoły. By nie zdarzyło się nic, o czym nawet ciężko mówić, co mogłoby mieć wpływ na ich zdrowie i życie – mówi Małgorzata Adamowicz, obecna prezydent Rotary Elbląg Centrum, skupiającego obecnie kilkanaście rotarianek.

Stowarzyszenie Rotary Elbląg Centrum obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Obchody jubileuszu zaplanowano na październik.