Waldemar Legień uczy rzucać

Na trybunach dzieci z elbląskich szkół podstawowych. Na tatami inne dzieci też z elbląskich szkół podstawowych ćwiczą pod okiem dwukrotnego mistrza olimpijskiego w judo Waldemara Legienia. W Hali Sportowo – Widowiskowej odbyła się lekcja wychowania fizycznego w ramach akcji „Stop zwolnieniom z wf”.

W 2015 roku po raz pierwszy do Elbląga zawitała akcja „Stop zwolnieniom z wf”. Gościem specjalnym był Andrea Anastasi, wówczas trener siatkarzy Lotosu Trefla Gdańsk. Trener przyjechał do Elbląga na mecz swojej drużyny z BBTS Bielsko Biała w ramach siatkarskiego Pucharu Polski. Uczniowie elbląskich szkół mieli okazję ćwiczyć pod okiem Andrea Anastasiego, Piotra Gruszki (wówczas trenera BBTS) oraz siatkarzy gdańskiego zespołu.

Akcja przyjęła się w Elblągu. Od kilku lat „lekcje z mistrzem” są prowadzone przed Judo Campem, który tradycyjnie odbywa się w naszym mieście na początku stycznia. Gościem specjalnym jest Waldemar Legień, dwukrotny mistrz olimpijski w judo (Seul 1988 i Barcelona 1992).

fot. Anna Dembińska

- Cieszymy się, że możemy robić tę akcję. W tym roku przygotowaliśmy ją dla dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Lekcję będzie prowadził nasz najlepszy judoka Waldemar Legień, który w Elblągu jest już trzeci raz – mówił Leszek Wilk, trener judo w Olimpia Judo. - Chcemy ściągnąć młodzież na salę gimnastyczną, żeby się ruszyła. Z tężyzną fizyczną, motoryką naszych dzieci jest coraz gorzej. Profilaktyka w postaci zajęć z dziećmi jest lepsza od ich leczenia.

W pokazowej lekcji prowadzonej przez Waldemara Legienia brały udział dzieci z 17 szkół podstawowych w Elblągu. Z trybun przyglądali się ich koledzy i koleżanki ze szkół, którzy takiej możliwości nie mieli. - Zarówno w Polsce jak i we Francji widać, że młodzież cofa się, jeżeli chodzi o rozwój fizyczny. Widzimy to nawet jeżeli chodzi o prostą sprawność ruchową. Widać, że młodzież siedzi za komputerami: sprawnie operuje manetkami, czasami zaskakują mnie swoją wiedzą o judo, natomiast nie ma to przełożenia na sprawność fizyczną. Wychodzi bokiem jedzenie fast foodów – dodał Waldemar Legień.

Po krótkiej rozgrzewce mistrz olimpijski pokazał młodym elblążanom na czym polega piękno judo. Uczniowie ćwiczyli pady i rzuty. Być może niektórzy „złapią bakcyla” i przyjdzie na trening do któregoś z elbląskich klubów.