Weszli w dorosłość

Był polonez, przemówienia, dobre jedzenie i tańce. 13 wychowanków elbląskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Indywidualną świętowało wejście w dorosłość. Zobacz zdjęcia.

- To dla nas ważna impreza, ze względu na to, że dużą wagę przykładamy do dorosłości osób z niepełnosprawnościami. Chcemy to podkreślać, chcemy aby mówić, że wbrew różnym twierdzeniom, nasi wychowankowie to nie są wieczne dzieci, tylko osoby dorosłe, które mają swoje prawa – mówiła Michalina Dulny, zastępca dyrektora Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI, koło w Elblągu.

W sali bankietowo – weselnej Wiktoria w Elblągu uczniowie i wychowankowie PSONI świętowali wejście w dorosłość. Nie mogło zabraknąć poloneza Wojciecha Kilara spopularyzowanego przez film „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy. Wczoraj (6 czerwca) wejście w dorosłość świętowało 13 wychowanków PSONI.

- W przypadku naszych dzieci dorosłość nie jest taka oczywista jakby się mogło wydawać. Nasze dzieci wiedzą, że jest to wyjątkowy czas, że coś się zmieniło, że od dziś traktowani są jako osoby dorosłe. W codziennym życiu zmiany dotyczą przede wszystkim świadczeń, zmieniają się kwalifikacje niepełnosprawności, dzieci przechodzą na renty socjalne, jeżeli wcześniej były „na orzeczeniach”. Niejednokrotnie rodzice muszą podjąć decyzje np. o ubezwłasnowolnieniu dziecka – mówiła Ilona Nowacka, mama Julii. - Jeżeli chodzi o opiekę, którą sprawujemy jako rodzice, to niewiele się zmienia. Dorosłość w przypadku naszych dzieci jest... nienamacalna, tak bym to określiła.

- Dorosłość naszych dzieci to dość trudny temat. Z jednej strony to jest dorosły, ale jednak wciąż dziecko. Nie ma już opieki zdrowotnej dla dzieci,. Trzeba szukać pomocy u lekarzy dla dorosłych, jednak nie wszyscy radzą sobie z osobami z niepełnosprawnościami. Gdyby nie to, że jesteśmy w ośrodku przy PSONI, to nie mielibyśmy rehabilitacji, terapii – dodała Małgorzata Szmejchel, mama Patrycji. - Córka jest dorosła, ale to wciąż dziecko. Martwimy się o to, co z nimi będzie, kiedy nas zabraknie. Staramy się nauczyć ich, aby w jak największym stopniu byli samodzielni: potrafili sami się ubrać, zrobić kanapkę.

„Zacznij tam, gdzie jesteś, Użyj tego, co masz, Zrób to, co możesz” - taki napis widniał na pamiątkowych statuetkach, które otrzymały osoby świętujące swoje wejście w dorosłość. Po symbolicznym przekroczeniu Bramy Dorosłości otrzymali białe róże i pamiątki uroczystości.

- Myślę, że to ważny element ich życia. Nasi uczniowie potrzebują namacalnego dowodu na to, że coś się zmienia. W naszych placówkach mamy taką zasadę, że do osób dorosłych zwracamy się per „pan”, „pani”. Dla naszych uczniów to ważne, niektórzy wręcz wymagają, aby zwracać się do mich w ten sposób. W ten sposób ich dorosłość jest symbolicznie zaznaczona – mówiła Michalina Dulny.

- Wejście w dorosłość to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Ten bal jest symbolicznym wejściem w ten etap życia. Chcemy, aby nasi wychowankowie mogli przeżyć to tak jak inni, by było to też przeżycie dla ich rodziców – dodała Angelika Ambroziak, nauczyciel – terapeuta. - Zebraliśmy się żeby świętować, będzie prezentacja, która mam nadzieję przysporzy rodzicom pozytywnych wspomnień z różnych etapów życia ich dzieci, a naszych uczniów. Przygotowując ten bal mieliśmy okazję powspominać sobie, jak to było na różnych etapach edukacji pod naszymi skrzydłami

Nie zabrakło łez wzruszenia, ale także uśmiechu zarówno na twarzach świeżo upieczonych dorosłych, jak i ich rodziców oraz kadry nauczycielsko – terapeutycznej. To był już trzeci Bal Dorosłości organizowany przez elbląskie koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Indywidualną.