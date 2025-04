Wielkanocna Zbiórka Żywności

Elbląski Bank Żywności prowadzi świąteczne zbiórki razem z Caritas, stowarzyszeniem RAZEM, PSONI i innymi organizacjami pomocowymi działającymi w Elblągu, dzięki czemu paczki świąteczne otrzyma wiele potrzebujących pomocy osób i rodzin. Zebrane produkty już od poniedziałku 7 kwietnia będą przekazywane organizacjom i placówkom przygotowującym paczki świąteczne dla swoich podopiecznych.

Żywność będzie zbierana w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Stokrotka, w marketach Livio, E.Leclerc, Carrefour, Kaufland oraz w sklepie Va bank, a także poza Elblągiem w Suszu, Iławie, Tolkmicku i Młynarach.

W 2023 r., według danych Poverty Watch, ok. 2,5 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, w tym 522 tys. dzieci i 430 tys. seniorów. Darowizny z Wielkanocnej Zbiórki Żywności trafią do rodzin wielodzietnych, seniorów, osób bezrobotnych, w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, wychodzących z nałogów i wielu innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

– Dzielenie się jedzeniem to piękny gest empatii i wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują – mówi Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. – Dzięki hojności darczyńców oraz współpracy z organizacjami pomocowymi możemy skutecznie docierać do osób w najtrudniejszej sytuacji i zapewnić im niezbędne wsparcie. Każdy przekazany produkt to realna pomoc i dowód na to, że razem możemy przeciwdziałać niedożywieniu i wykluczeniu społecznemu.