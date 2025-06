Wnioski o 800 plus tylko do końca czerwca!

Rodzice i opiekunowie mają czas tylko do 30 czerwca 2025 r., aby złożyć wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2025/2026, który właśnie się rozpoczął. Warto dopilnować terminu, by nie stracić prawa do świadczenia.

- Wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres można składać wyłącznie do końca czerwca 2025 roku. Przesłanie formularza po tym terminie oznacza, że świadczenie będzie wypłacane dopiero od miesiąca jego złożenia. Na przykład, jeśli rodzic złoży wniosek dopiero w lipcu, świadczenie zostanie przyznane od lipca – bez wyrównania za czerwiec. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci – mają oni trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku – przypomina Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r., można składać już od lutego. Terminy wypłat zależą od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do 30 kwietnia, świadczenie zostanie wypłacone do 30 czerwca. W przypadku wniosków złożonych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca, z wyrównaniem od czerwca. Natomiast wnioski złożone w czerwcu będą obsłużone do końca sierpnia, a świadczenie zostanie wypłacone również z wyrównaniem od czerwca. Wnioski o 800 plus można składać za pośrednictwem: bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, portalu PUE/eZUS oraz platformy Emp@tia. Od 1 lutego do ZUS wpłynęło już około 4,1 mln wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres, w tym prawie 143,5 tys. w województwie warmińsko-mazurskim.

informacja ZUS