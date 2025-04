- Może trochę wyprzedzę pytania, bo chciałbym nawiązać do wczorajszych doniesień medialnych połączenia ulicy Wschodniej z ulicą Sybiraków. Chciałem wyjaśnić, że to, że chcemy stworzyć wizualizację, a później zaprojektować to połączenie akurat w tym obszarze, wynika z raportu z konsultacji społecznych sporządzonego przez profesora socjologii i ten raport będzie państwu dzisiaj udostępniony (dodamy go do tego tekstu, gdy go otrzymamy - red.), żebyście mogli to państwo przeczytać, zobaczyć, nabrać własnego poglądu. Wczoraj podjąłem decyzję, ponieważ miałem interwencję, była u mnie mieszkanka, której danych nie będę podawał, bo nie konsultowałem tego z nią, natomiast (to osoba – red.) kochająca czystą miłością Bażantarnię, nie była przedstawicielką żadnej organizacji, umówiłem się z nią, że jeszcze będzie można wpłynąć na tę koncepcję zanim zaprojektujemy te rozwiązanie i podjąłem decyzję, że jak zostanie wypracowana, z wizualizacją, żeby każdy mógł zobaczyć jak to wygląda w sposób transparentny, będzie poddana głosowaniu i zdamy się na mieszkańców – stwierdził prezydent Elbląga Michał Missan.