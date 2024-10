„Wypłyńmy na szerokie wody” - historia statku „Jantar” z 1892 r.

Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” oraz grupa inicjatywna projektu „Wypłyńmy na szerokie wody” zapraszają na spotkanie z gdańszczaninem Waldemarem Danielewiczem, autorem wielu publikacji o polskich statkach i okrętach, poświęcone historii i przyszłości najstarszego w Polsce statku wycieczkowego „Jantar”.

Statek zbudowany został w roku 1892 r. w stoczni Ferdynanda Schichaua w Elblągu jako holownik transportowy „Martha” dla elbląskiego armatora Augusta Zedlera. Był jednym z trzech bliźniaczych parowców (Martha, Bertha, Antonia), które pływały na trasie Kanału Elbląskiego - pomiędzy Elblągiem, Miłomłynem, Ostródą, Iławą i Zalewem. Oprócz towarów, statki na pokład zabierały pasażerów. W okresie letnim, w niedziele „Martha” odbywała rejsy wycieczkowe po Drużnie i do Bągartu.

Około 1907 r. statek kupiła firma H. Schröeter & Co., która posiadała sieć mleczarni w Elblągu i na Żuławach. Eksploatowano go bez zmiany nazwy i akwenu. Kolejnym właścicielem od 1925 r. był Otto Gottschalk i jego syn Albert. W marcu 1945 r. odnaleziony w szuwarach jez. Drużno nie uszkodzony parowiec przejął Państwowy Zarząd Wodny w Elblągu. Już jako „BŁAŻEJ” został wyremontowany w Stoczni Nr 17 w Elblągu. Od 1951r. eksploatowany przez Rejon Dróg Wodnych w Elblągu, a od 1955 r. przez Rejon Dróg Wodnych w Bydgoszczy. W 1959r. przekazany do Technikum Budowlanego w Poznaniu. Przebudowany i wyposażony w silnik spalinowy pod nazwą „JANTAR” w latach 1963 - 1981 odbywał rejsy z młodzieżą szkolną po jeziorze Ślesińskim, Gopło oraz Warcie. Gdy oddano go na złom, pracownicy Spółdzielni Surowców Wtórnych „Surmet” z Poznania nie pocięli go na żyletki, tylko wyremontowali i nadal eksploatowali. Aktualnie armatorem jest PHU „MAT” sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy, a portem macierzystym Bydgoszcz. W latach 2006-2008 armator wykonał remont generalny statku przywracając mu dawną świetność. Statek stał się atrakcją turystyczną Bydgoszczy, służąc również jako scena podczas koncertów na Brdzie.

fot. nadesłana

Oryginalny XIX-wieczny, nitowany kadłub z 5 mm stalowej blachy kryje zadbane wnętrza małego wycieczkowca. Na częściowo zadaszonym pokładzie są miejsca dla ok. 20 osób. Z oryginalnego wyposażenia pozostał układ sterowy z łańcuchami sterującymi Galla oraz kotwica. Jednostkę napędza wolnoobrotowy silnik wysokoprężny Škoda.

Spotkanie z Waldemarem Danielewiczem odbędzie się w środę, 9 października o godz. 17.00 w CSE Światowid. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Elbląga oraz jego dawnego przemysłu stoczniowego. Wstęp wolny.

Zakup statku dla Elbląga zgłoszony został w Budżecie Obywatelskim 2025.