Z Fromborka w kosmos

Jak podaje POLSA, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), który weźmie udział w misji, zabierze na orbitę naukowy dorobek kraju i symboliczne elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Ma to podkreślić narodowy wymiar wyprawy. Na orbitę zostaną zabrane flaga Polski, oryginalna naszywka z misji gen. Hermaszewskiego, pamiątki związane z Marią Skłodowską-Curie, sól z Wieliczki, rękopis Mazurka-As-Dur Chopina twórczość Wisławy Szymborskiej, krajka z Państwowego Muzeum Etnograficznego, polskie litery (ą, ć, ę itd.), plakat misji IGNIS autorstwa Andrzeja Pągowskiego.

Elblążanom i mieszkańcom regionu elbląskiego najbliżej będzie do dwóch ostatnich rzeczy, które mają wyruszyć na orbitę, mowa o bursztynie z sobieszewskiej plaży i wspomnianym kopernikańskim diagramie, to wierna kopia pracy uczonego wykonana przez fromborskie muzeum.

- Znaczenie polskiej myśli naukowej zostanie podkreślone poprzez udostępniony przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku diagram wiernie skopiowany z wiekopomnego dzieła, prezentujący heliocentryczny model świata, który zmienił postrzeganie miejsca Ziemi w kosmosie. Będzie to nawiązanie do dziedzictwa polskiego astronoma i jego rewolucyjnych odkryć, które zapoczątkowały nową erę w astronomii - czytamy na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.