Zatrzymać hejt w szkołach

Dziś (10 października) wypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, a to dobra okazja, by mówić głośno o problemach społecznych, które przyczyniają się między innymi do depresji. Jednym z nich jest hejt. „Hejtem jest wszystko to, co uderza w nas personalnie. Mnie od lat dziecięcych trafiał hejt, ale wolę o tym rozmawiać i pomagać to zwalczyć niż zamieść” — mówi Marcin Józefaciuk, nauczyciel i wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, który prowadził w Elblągu spotkanie dotyczące hejtu w szkołach. Zobacz zdjęcia.

Hejt to słowna agresja skierowana najczęściej wobec jednostki. Zjawisko to zachodzi głównie w internecie, gdzie osoba hejtująca, nazywana hejterem, zamieszcza negatywne komentarze pod adresem innych użytkowników. Taki rodzaj cyberprzemocy może prowadzić u osoby nim dotkniętej do problemów psychicznych związanych z brakiem poczucia akceptacji i pewności siebie.

Regionalne Centrum Wolontariatu zorganizowało w Ratuszu Staromiejskim kilkugodzinne spotkanie pod tytułem „Hejt — pomagajmy zatrzymać”. Jego gościem specjalnym był Marcin Józefaciuk, z powołania i pasji nauczyciel angielskiego, ale też wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi i prowadzący program „Nastolatki rządzą… kasą” w TVN. Od lat jako działacz charytatywny wspiera lokalne oraz ogólnopolskie fundacje na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

— Często starsi nauczyciele nie zauważają albo nie sądzą, że hejt to jest problem, bo nie wychowali się w świecie internetu, a ten świat jest na tyle rozwinięty, że stanowi część świata rzeczywistego — mówił na spotkaniu. — Dla moich starszych kolegów w pracy jest to coś odrębnego, coś, co mogą w każdej chwili wyłączyć. Dlatego ja często rozmawiam z nimi oraz z uczniami. Jestem takim dyrektorem, że jak coś dostrzegam, to wolę od razu zareagować niż żałować, że nie zareagowałem.

Program spotkania nie obejmował jedynie wykładu, a polegał w dużej mierze na zaangażowaniu składającej się z uczniów publiczności w pracę w grupach.

— Hejt internetowy zostaje bardzo długo i jest w stanie doprowadzić do wielu problemów psychicznych u dzieciaków. Nam jako nauczycielom trudno jest pomóc i odpowiednio zareagować, ponieważ przeważnie dzieje się to w grupach zamkniętych i my o tym nie wiemy. Coś, co dzieje się w murach szkoły i nie zostanie rozwiązane, tylko zamiecione pod dywan, jest jeszcze gorszą rzeczą, bo umiera tam razem ze wszystkimi emocjami. Dlatego my jako nauczyciele musimy działać, musimy umieć działać, musimy wychodzić do tych dzieciaków, słuchać, rozumieć i kształcić. Generacja Z jest fajna pod tym względem, że rozumie te problemy wewnętrzne i te dzieciaki lubią się nimi dzielić. Oni poszukują pomocy, są świadomi swoich emocji i chcą walczyć z własnymi słabościami — mówił Marcin Józefaciuk.

Jeśli zmagasz się z problemami psychicznymi i potrzebujesz pomocy, możesz ją otrzymać pod numerami:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

116 111 — Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

116 123 — Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych.

22 635 09 54 — Telefon zaufania dla osób starszych.

800 080 222 — Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.

800 120 002 — Niebieska Linia — ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie.

801 199 990 — Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób z problemem narkotykowym.