ZUS dyżuruje w sprawie 300 plus

Rodzice, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” i nie wiedzą, jak to zrobić, mogą przyjść do ZUS-u i skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online. Muszą ze sobą zabrać dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Konieczna jest również znajomość numer PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza wychowanek - przypomina ZUS.

- W tym roku obsługą i wypłatą świadczeń 300 plus, w ramach programu „Dobry Start”, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia – przypomina Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Część z rodziców wniosek o wyprawkę szkolną złożyła w pierwszych tygodniach lipca. Ci którzy, jeszcze tego nie zrobili, mają czas do końca listopada. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów, zarówno po to, by założyć profil PUE i jak i złożyć wniosek o 300 plus. Z pomocy pracowników ZUS można również skorzystać podczas licznych dyżurów organizowanych w urzędach i placówkach pocztowych. Terminy dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl , w podstronie Dobry Start w zakładce „Dyżury Dobry Start” – dodaje Katarzyna Krupicka.

Świadczenie z programu "Dobry Start" wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku. - Coraz częściej obserwujemy, że klienci wpisują we wniosku rachunek z karty przedpłaconej wydanej przez MOPS, GOPS i pieniądze wracają do ZUS. Warto więc sprawdzić, czy we wniosku wpisaliśmy poprawny numer rachunku - mówi rzeczniczka.