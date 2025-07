ZUS rozpoczął wypłaty rent wdowich

Od 1 lipca ZUS rozpoczął wypłaty tzw. renty wdowiej. Świadczenie trafiło już do 86 tys. osób w całym kraju, a łączna kwota wypłat wyniosła blisko 317 mln zł. W województwie warmińsko-mazurskim świadczenie otrzymało 4,6 tys. osób, którym wypłacono łącznie 16,8 mln zł.

Od stycznia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o rentę wdowią, czyli połączenie dwóch świadczeń: 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Do tej pory do ZUS wpłynęło 978,2 tys. wniosków. Najwięcej w województwach: śląskim (123,7 tys.), mazowieckim (113,4 tys.) i wielkopolskim (89,5 tys.).

W województwie warmińsko-mazurskim złożono 35,8 tys. wniosków, a najmniej – w województwie podlaskim (25,5 tys.).

Jak informuje Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, 1 lipca ZUS uruchomił pierwsze wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną na łączną sumę 316, 8 mln zł. Na tę wartość składa się:

kwota świadczeń wypłacanych w 100 proc. – ok. 286, 5 mln zł oraz

kwota świadczeń wypłacanych w 15 proc. – ok. 30,2 mln zł.

Kolejne wypłaty będą realizowane zarówno w terminach płatności dotychczas wypłacanych świadczeń jak i w inne dni lipca. Od sierpnia świadczenia w zbiegu będą już wypłacane łącznie w terminach płatności – 1, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca.

W 60 proc. przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia. Część uprawnionych osób będzie otrzymywać świadczenie z dwóch instytucji: ZUS-u oraz innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci mogą spodziewać się dwóch wypłat w jednym miesiącu, jednak w różnych terminach. Otrzymają oni jedną decyzję – od instytucji, która będzie wypłacać mniejszą część świadczenia (15%). Druga instytucja jedynie poinformuje o kontynuacji wypłaty dotychczasowego świadczenia w pełnej wysokości (100%). Pierwsze decyzje również zostaną wydane jeszcze dzisiaj.

Wnioski o rentę wdowią złożone do ZUS-u do 31 lipca 2025 r., które zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą uprawniać do wypłaty świadczenia z wyrównaniem od lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych po tej dacie, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Warunki uzyskania renty wdowiej

Aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest spełnienie kilku warunków łącznie:

kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat,

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę,

nie być obecnie w związku małżeńskim.

Jeśli wdowa lub wdowiec nie spełnią wszystkich warunków, albo gdy wysokość któregokolwiek ze świadczeń wchodzących w skład zbiegu wyniesie co najmniej 5 636,73 zł brutto (trzykrotność najniższej emerytury), ZUS odmówi przyznania renty wdowiej.

Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne, których łączna liczba wynosi obecnie 8,6 tys. Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:

zbyt wysoka kwota aktualnie pobieranego świadczenia (powyżej trzykrotności najniższej emerytury),

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego,

brak prawa do własnego świadczenia,

brak prawa do renty rodzinnej,

zawarcie nowego związku małżeńskiego,

niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.

Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie będzie można złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.