444 kilometry wokół byłego województwa elbląskiego

10 czerwca na trasę wyruszą uczestnicy piątej edycji Maratonu Elbląskiego. Do przejechania w ciągu jednej doby będą mieli 444 km. - To łatwa trasa dla początkujących adeptów ultra turystyki i ultra wyścigów - mówi Marek Kamm, pomysłodawca imprezy.

Rowerowy Maraton Elbląski to 444 kilometrowa trasa, która prowadzi dookoła dawnego województwa elbląskiego. Po dwóch pierwszych edycjach pod nazwą Maraton Dookoła Dawnego Województwa Elbląskiego (lata 2019 i 2020) nadszedł czas na uproszczenie i skrócenie nazwy. Od 2021 roku jest to zatem Maraton Elbląski. Przed nami jego piąta edycja. Zawodnicy wystartują 10 czerwca o godz. 19 sprzed siedziby PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy ul. Krótkiej 5.

- Na liście startowej jest pięć kobiet w tym dwie elblążanki oraz 24 mężczyzn - mówi Marek Kamm, pomysłodawca imprezy, a jednocześnie jej sponsor, jako Radny Rady Miejskiej w Elblągu.

Na przejechanie 444 km zawodniczki i zawodnicy mają dobę. - Maraton Elbląski to łatwa trasa dla początkujących adeptów ultra turystyki i ultra wyścigów. Co sprawia, że jest łatwa? Jest krótka, ponieważ dystans 444 km to naprawdę niewiele, trzeba ją przejechać podczas krótkiej i ciepłej czerwcowej nocy, jest tylko 2187 metrów przewyższeń (tyle można zrobić w górach na dystansie 60 km) - mówi Marek Kamm - To jedyny Maraton, gdzie zawodnicy mają gotową ściągawkę - dodaje.

Każdy, kto przekroczy metę Maratonu Elbląskiego i zmieści się w regulaminowym limicie czasowym, ten otrzyma pamiątkowy medal, zaś zwycięzcy poszczególnych kategorii (open i solo) puchary. Organizatorem maratonu jest PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.