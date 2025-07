Drugi tydzień Wakacji z MOSiR-em. Sprawdź, co będzie się działo!

Lato pełne ruchu, słońca i dobrej energii! Joga w amfiteatrze, rowerowa wyprawa, zawody na pumptracku, sportowe emocje w Bażantarni i plażowa siatkówka – to tylko część atrakcji, które czekają na Was w ramach tygodnia z Wakacjami z MOSiR-em. Sprawdź, co przygotowaliśmy i dołącz do wspólnej zabawy!

Joga w plenerze (poniedziałek, 17:00, Park Dolinka)

Letnie popołudnie, zieleń, świeże powietrze i relaks dla ciała i umysłu – to wszystko czeka na uczestników Jogi w plenerze. Spotykamy się w wyjątkowym miejscu – na deskach amfiteatru Parku Dolinka. Maty do ćwiczeń będą dostępne na miejscu, ale można przynieść własną, jeśli ktoś woli. Zabierz wygodny strój, kilka głębokich oddechów i dołącz do nas.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (wtorek, 17:00, „I love Elbląg”)

Podczas Wakacji z MOSiR-em zabierzemy was na dwie wycieczki rowerowe. Pierwsza z nich wyniesie około 24 kilometry i poprowadzi nas rzeką Tiną – od Jeziora po Raczki Elbląskie. Wyprawa zajmie nam około 3 godzin, a do udziału zapraszamy całe rodziny. Na zakończenie przewidziano wspólny odpoczynek przy lodach w kawiarni Grupy Wodnej nad rzeką Elbląg. Zbiórka przy napisie „I love Elbląg” przy ul. Wodnej.

Zawody na pumptracku (środa, 17:00, ul. Oliwska)

Kto najsprawniej i najszybciej porusza się po pumptracku? Wkrótce się przekonamy! Przy ul. Oliwskiej zorganizujemy bezpłatne zawody dla hulajnóg oraz rowerów, a do wygrania będą pamiątkowe medale i puchary. Zapisy prowadzone będą na miejscu w biurze zawodów od 16:00. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 8 do 19 roku życia.

Duathlon (sobota, 10:00 biuro zawodów, Bażantarnia)

Zapraszamy na drugą edycję Duathlonu, czyli zawodów rowerowo-biegowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 lat 15. Ponownie spotkamy się na polanie z wiatami w Bażantarni i przygotujemy dla Was trasy, które pokonacie po części biegnąc oraz jadąc na rowerze. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz słodką niespodziankę. Zapisy trwają do piątku, 11 lipca, lub do wyczerpania limitu 100 osób. Udział bezpłatny.

Turniej siatkówki plażowej (niedziela, 10:00, Grupa Wodna)

Na pierwszy wakacyjny turniej w „plażówkę” zapraszamy do przystani Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie), gdzie drużyny powalczą o Puchar Prezydenta Elbląga. W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z 2 zawodników, a osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna. Zapisy prowadzone są poprzez formularz Google do 11 lipca (piątek) lub do osiągnięcia limitu 16 drużyn. Udział jest bezpłatny, a do wygrania są pamiątkowe medale i puchary.

Przypominamy także o bezpłatnych atrakcjach na lodowisku Helena, gdzie do waszej dyspozycji jest sala do tenisa stołowego (obowiązuje rezerwacja telefoniczna), zajęcia z UKS Wikingowie (wtorki i czwartki od 18:00).

Pełny harmonogram Wakacji z MOSiR-em znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.