Duathlon, czyli biegowo-rowerowa impreza powraca do Bażantarni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na drugą edycję Duathlonu, czyli zawodów rowerowo-biegowych dla dzieci i młodzieży do lat 15. Po ubiegłorocznym debiucie wydarzenia w ramach Wakacji z MOSiR-em, impreza ponownie odbędzie się na terenie miejskiego parku leśnego. Startujemy w sobotę 12 lipca. Obowiązują zapisy, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 15 lat. Najmłodsi uczestnicy (0–6 lat), na biegowych i klasycznych rowerkach, wyruszą na specjalnie wytyczoną trasę dziecięcą, która znajdzie się na polanie z wiatami. Starsze dzieci (7–15 lat) przejadą 1 km na rowerze (tarasy nad polaną z wiatami i polana za rzeczką Srebrny Potok), a następnie przebiegną odcinek o długości od 200 do 400 metrów po polanie z wiatami. Trasy będą oznakowane i zabezpieczone.

Wydarzenie ma charakter rekreacyjny – nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa. Każdy uczestnik, który ukończy trasę, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodką niespodziankę.

Trasa 1 km – MAPA, PROFIL. Regulamin, kategorie wiekowe i inne szczegóły dostępne TUTAJ.

Program zawodów:

10:00–10:45 – Biuro Zawodów

10:45–10:55 – Otwarcie zawodów

11:00–13:00 – Starty dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (do 2 lat, 3–4 lata, 5–6 lat, 7–9 lat, 10–12 lat, 13–15 lat)

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są za pomocą formularza Google do piątku, 11 lipca, do godz. 12 lub do wyczerpania limitu 100 osób.