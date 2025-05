Czwarte miejsce olimpijskie osady (Przemek Korsak i Jakub Stepun) na 500 metrów i drugie miejsce w finale B czwórki na 500 metrów z Przemkiem Rojkiem w składzie. To najważniejsze „elbląskie“ akcenty na poznańskim Pucharze Świata w kajakarstwie.

Na poznańskim torze Malta w weekend odbywały się zawody Pucharu Świata w kajakarstwie. W reprezentacji Polski było dwóch kajakarzy z Elbląga.

Przemek Korsak wraz z Jakubem Stepunem wystartowali w dwójkach na dystansie 500 metrów. Olimpijska osada (przypomnijmy, że Jakub Stepun i Przemek Korsak rywalizowali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu) w finale A uplasowała się tuż za podium. Z czasem 1,31,59 min. zajęli czwarte miejsce ze stratą 1,23 sekundy do pierwszych Niemców. W półfinale polska osada zajęła trzecie miejsce (1,30,53 min.), w biegu eliminacyjnym też trzecie z czasem 1,31,05 min.)

Dwie polskie osady rywalizowały w czwórkach na dystansie 500 metrów. W jednej z nich znalazł się Przemek Rojek, który wraz z Wojciechem Pilarzem, Piotrem Morawskim i Wiktorem Leszczyńskim ukończyli rywalizację na drugim miejscu w finale B z czasem 1,22,20 ze stratą 0,51 sekundy do pierwszych na mecie Włochów. Do finału A zabrakło niewiele - w półfinale cztery pierwsze osady na metę wpadły w tej samej sekundzie. Niestety dla osada Przemka Rojka była czwarta (1,20,86) ze stratą 0,58 sekundy do zwycięzców (pierwsza polska osada w składzie: Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Valerii Vichev, Sławomir Witczak) i 0,24 sekundy od trzecich na mecie Belgów, którzy jako ostatnia osada awansowali do walki o medale. W biegu eliminacyjnym Przemek Rojek z kolegami uplasowali się na drugiej pozycji z czasem 1,23,48 minuty.

Rywalizację w jedynkach na 1000 metrów elblążanie zakończyli na biegach eliminacyjnych. Przemek Korsak był 7. (3,42,21 min.) w swoim biegu eliminacyjnym, Przemek Rojek w swoim biegu przypłynął na metę szósty (3,42,22 min.)