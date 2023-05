Elblążanki mistrzyniami Polski w koszykówce

Victoria Rocka i Rozalia Sznajder, wychowanki MKS Truso Elbląg, zdobyły z zespołem GTK Gdynia drużynowe mistrzostwo Polski w koszykówce do lat 15. Victoria została wybrana MVP turnieju, a Rozalia znalazła się w piątce „all stars”.

Victoria i Rozalia to wychowanki Magdaleny Kołackiej, przez lata były kluczowymi zawodniczkami MKS Truso Elbląg. Od roku są podstawowymi zawodniczkami GTK Gdynia i to właśnie z tym zespołem w miniony weekend wywalczyły złoty medal w koszykówce dziewcząt do lat 15.

W finale GTK Gdynia pokonała 81:79 Zagłębie Sosnowiec. Elblążanki mocno przyczyniły się do wygranej – Victoria Rocka zdobyła 24 punkty (w tym trzy „trójki”) i zebrała 10 piłek, z kolei Rozalia Sznajder zdobyła 4 punkty miała 4 asysty i aż 19 zbiórek. Nic więc dziwnego, że to Victoria została wybrana MVP turnieju, a Rozalia trafiła do pierwszej piątki, tzw. „all stars” zawodów.

Z trybun dziewczyny wspierały młodsze koszykarki z Elbląga razem z trenerkami. Gratulujemy!