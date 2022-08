Huragan wywiał trzy punkty

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Jeszcze kilka minut do końca wydawać by się mogło, że rezerwy Olimpii po meczu z Huraganem Morąg wrócą do Elbląga w wyśmienitych humorach. Niestety, w końcowych minutach gospodarze odwrócili losy spotkania o 180 stopni.

Olimpijczycy do Morąga przyjechali wzmocnieni piłkarzami z szerokiego składu pierwszej drużyny. Już w 13. minucie Dominik Kozera pokonał Szymona Witkowskiego i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Gospodarze wyrównali po 20 minutach, kiedy to Jan Lechowid musiał skapitulować po strzale Piotra Zmiarowskiego. W drugiej części meczu wynik długo się nie zmieniał. I nadszedł ostatni kwadrans. W 76. minucie Dominik Kozera ponownie wpisał się na listę strzelców I był to koniec dobrych informacji dla elblążan w tym meczu. Kilka minut później Olimpijczycy musieli sobie radzić w dziewięciu, po tym jak sędzia pokazał drugi żółty kartonik Konradowi Łabeckiemu i Bartłomiejowi Danowskiemu. Korzystnego wyniku nie udało się dowieźć do końca. Do wyrównania doprowadził w 87. minucie Michał Duda. A w doliczonym czasie gry bramkarz rezerw Olimpii skapitulował jeszcze raz. W efekcie Olimpijczycy wracają do Elbląga bez punktu. W następnej kolejce rezerwy Olimpii na własnym stadionie podejmą Mrągowie Mrągowo. Huragan Morąg – Olimpia II Elbląg 3:2 (1:1) Bramki: 0:1 – Kozera (13. min.), 1:1 – Zmiarowski (32. min.), 1:2 – Kozera (76. min.), 2:2 - Duda (87. min.), 3:2 – Zmiarowski (93. min.) Olimpia II: Lechowid – Filipczyk, Wierzba (70' Łaszak), Łąpieś, Danowski, Łabecki, Szantyr (85' Kasprzykowski), Turzyniecki (46' Berdyczko), Kottlenga (55' Piróg), Famulak (46' Leszczyński), Kozera (78' Sznajder) Zobacz tabelę IV ligi Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg

SM