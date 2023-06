Jeszcze więcej Toru Kalbar

Za co lubimy czerwiec? Powodów jest wiele, a teraz do szerokiej listy możemy dodać kolejny. Od początku czerwca z Toru Kalbar możemy bezpłatnie korzystać więcej i częściej! Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w harmonogramie obiektu.

Do tej pory, w określonych godzinach dni roboczych, obiekt przy ul. Agrykola był w pełni udostępniany elbląskim klubom sportowym. Jak powszechnie wiadomo okres letni to czas na przerwę w treningach, zatem nasi młodzi sportowcy mają więcej czasu dla siebie i nabierają energii przed startem kolejnego sezonu. Co to oznacza? Oczywiście zmiany w godzinach ogólnodostępnych wejść dla mieszkańców.

Od 1 czerwca rezerwacja toru i boisk dla klubów obowiązuje tylko w środy od 16:30 do 18:00. W pozostałe dni robocze obiekt jest w pełni dostępny od 12:30 do 20:00, a w sobotę i niedzielę od 8:00 do 20:00. Wyjątkowo w najbliższy czwartek (8.06, Boże Ciało) z Toru Kalbar będzie można korzystać od 12:00 do 20:00.

Przypominamy także, że od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 12:30, z tzw. toru długiego korzystają elbląskie szkoły podstawowe. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie.

Co cię czeka na Kalbarze?

Na odwiedzających obiekt przy ul. Agrykola czekają nie tylko boiska do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej, ale także posiadający gładką nawierzchnię tor, z którego skorzystać mogą rolkarze, wrotkarze oraz najmłodsi pasjonaci rowerków biegowych i hulajnóg. Korzystanie z tych atrakcji jest w pełni bezpłatne i dostępne dla każdego.

Wewnątrz toru znajdują się także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie oraz rezerwacji telefonicznej (tel. 537 443 376). Opłatę można w bardzo łatwy sposób uiścić tradycyjnie lub korzystając z Karnetu MOSiR, o szczegółach którego można przeczytać na stronie www.mosir.elblag.eu. Oferuje on dodatkowe bonusy, które można zamienić na dodatkowe wejścia lub ćwiczenia w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em.