Kajakarski weekend

Poznań - Puchar Świata seniorów. Bratysława - Międzynarodowe Regaty Juniorów. Bydgoszcz - mistrzostwa miasta. Wałcz - Memoriał im. Jana Matłoki. Co łączy te miasta? Wszędzie można było kibicować elbląskim kajakarzom. Julia Kot z Bratysławy wraca z brązowym medalem.

W Poznaniu odbył się drugi w tym sezonie Puchar Świata w kajakarstwie klasycznym. Po „takim sobie“ występie Przemysława Korsaka na PŚ w Szeged (pisaliśmy o tym tutaj) był to kolejny sprawdzian przed sierpniowymi mistrzostwami świata w Niemczech.

Przemysław Korsak wystartował w jedynce na 500 metrów. Wygrał swój bieg eliminacyjny z czasem 1:40:11 i awansował do półfinału, który też wygrał (1:44:60 min.). Finał jedynek na 500 metrów był bardzo dobrze obsadzony: wystartowali m. in. medaliści olimpijscy: Fernando Pimenta i Joseph Dostal. Skończyło się na siódmym miejscu z czasem 1:44:03 min. i stratą 2,48 sekundy do zwycięzcy Jozefa Dostala.

W Poznaniu mogliśmy także oglądać Igora Komorowskiego, który wraz z Mikołajem Walulikiem, Marcinem Nowackim i Jarosławem Kajdankiem wystartowali w czwórce na 500 metrów. Najmłodsza osada w stawce przyjechała głównie zbierać doświadczenie, wypadła jednak całkiem nieźle.

W biegu eliminacyjnym reprezentanci Polski zajęli szóste miejsce (1:26:85 min.), ale co najważniejsze awansowali do półfinału. Tam również uplasowali się na szóstej pozycji (1:28:71), co dało im awans do finału B. Czas 1:29:94 (3,74 sekundy straty do pierwszego miejsca) dało im piąte miejsce w wyścigu i czternaste ogółem.

W Bratysławie na Międzynarodowych Regatach Juniorów rywalizowało rodzeństwo Kotów: Julia i Mikołaj. Rewelacyjnie pokazała się Julia Kot w jedynce na 1000 metrów. W biegu eliminacyjnym elblążanka uplasowała się na drugim miejscu z czasem 4:39:02 minuty, co dało jej bezpośredni awans do biegu finałowego. A tam... zwyciężyła Niemka Caro Heuser z czasem 4:31:28 minuty. O dwa pozostałe miejsca na pudle walka trwała o ułamki sekund. Ostatecznie srebro przypadło Czeszce Barborze Sovovej (4:42:44), która o 34 setne sekundy wyprzedziła Polkę i 66 setnych sekundy czwartą Słowaczkę Romanę Svecovą.

reklama

I to nie jedyny sukces utalentowanej kajakarski z przystani przy ulicy Radomskiej. Elblążanka w osadzie z Zuzanną Gościniak wystartowała w dwójce na 1000 metrów. Polki z czasem 4:22:98 minuty awansowały do finału. Tam uplasowały się na ósmym miejscu z czasem 4:34:76 i stratą 16,18 sekund do zwycięskich Niemek.

W tych samych konkurencjach dla mężczyzn wystartował Mikołaj Kot. W jedynce na 1000 metrów w biegu eliminacyjnym uzyskał czas 4:17:40 minuty i awansował do półfinału. Ta, czas 4:18:66 minuty pozwolił na awans do finału B. Efekt: piąte miejsce w finale B z czasem 4:16,12 ze stratą 6,46 do zwycięzcy i czternaste miejsce ogółem.

Mikołaj Kot z Kacprem Koniecznym wystartowali w dwójce na 1000 metrów. W biegu eliminacyjnym pokonali dystans z czasem 3,52,24 minuty, co dało im awans do półfinału. W półfinale zajęli szóste miejsce z czasem 3:55:28 minuty.

W sobotę (27 maja) elbląscy kajakarze wzięli też udział w mistrzostwach Bydgoszczy. Był też jeden z elementów przygotowań pod zbliżające się eliminacje do mistrzostw Polski, które na bydgoskim torze odbędą się w przyszłym tygodniu. I tu nasi nie zawiedli. Dwa złote medale wywalczył w kanadyjkach Patryk Stasiełowicz: w jedynce na 500 metrów i w dwójce (w parze z Szymonem Kiełczewskim). Damian Kwiatkowski zajął dobre drugie miejsce w w kajakarskich jedynkach 500m.

Najmłodsi kajakarze rywalizowali w Wałczu na memoriale im. Jana Matłoki, gdzie mieli okazję zmierzyć się także z reprezentantami Niemiec. Trzy medale przywiózł Dominik Kamecki: złoto na jedynce na dystansie 200 metrów brąz w jedynce na 500 metrów. i brąz w dwójce z Kamilem Kulną na 200 metrów w rywalizacji rocznika 2009. Kamil Kulma dołożył tez brąz na jedynce na 200 metrów. Rafał Stańczewski i Kacper Dębowski wywalczyli drugie miejsce na 200 metrów w roczniku 2010 r., W dwójkach dzieci na 200 metrów drugie miejsce zajęli Bogumił Daczkowski i Arkadiusz Wieteska.