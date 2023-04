Kajakarze na początku sezonu

Najpierw konsultacje i wyścig po miejsca w kadrze narodowej, a potem starty w zawodach krajowych i międzynarodowych. Cel na ten sezon: wywalczyć kwalifikacje na igrzyska olimpijskie. W tej drodze elbląskich sportowców wspierać będzie nowy partner.

Ogólnopolskie konsultacje szkoleniowe w Wałczu rozpoczną sezon startowy w kajakarstwie klasycznym. Weźmie w nim udział 11 kajakarzy z Silvant Kajak Elbląg z różnych grup wiekowych. Ciekawostką jest fakt kwalifikacji młodzików na wałeckie konsultacje w kategorii juniora młodszego, którzy to prawo wywalczyli sobie w ubiegłym roku zdobywając medal na mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej. - Konsultacje wyłonią ścisłą czołówkę, ścisłą reprezentację naszego kraju, która będzie reprezentować Polskę m. in. podczas zawodów z cyklu Pucharu Świata, mistrzostw Europy, mistrzostw świata - mówił Wojciech Załuski, trener Silvant Kajak Elbląg. - Już w niedzielę okaże się ilu naszych zawodników, z naszej sekcji będzie w tej ścisłej czołówce.

Przypomnijmy: obecnie pięciu kajakarzy w kategorii senior Silvant Kajak Elbląg ma zaszczyt wiosłowania z orzełkiem na piersi. Na przystani przy ul. Radomskiej po cichu liczą na utrzymanie tej liczby.

Jeżeli chodzi o seniorów, to najważniejszymi zawodami w tym sezonie będą Puchary Świata w Szeged (Węgry) 11 - 14 maja oraz w Poznaniu 26 - 28 maja, mistrzostwa Polski w Poznaniu 9 - 11 czerwca oraz mistrzostwa świata w Duisburgu (Niemcy) 23 - 27 sierpnia. Szczególnie ważne będą te ostatnie zawody, bo to właśnie tam będzie można wywalczyć przepustkę na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 r.

- Ostatni okres przygotowawczy spędziliśmy w Portugalii, tak naprawdę cztery miesiące, licząc od pierwszego zgrupowania, na którym budowaliśmy bazę tlenową. Zgrywaliśmy osady, trenowaliśmy na „jedynkach“ już pod kątem konsultacji w Wałczu. Udało mi się wywalczyć miejsce na Puchar Świata w Szeged w czwórce na 500 metrów, jest to konkurencja olimpijska. Podczas wewnętrznych testów uzyskiwałem bardzo dobre czasy, jestem optymistycznie nastawiony do sezonu - mówił Przemysław Korsak, reprezentant Polski w kajakarstwie klasycznym. - Myślę, że wszystko pójdzie po naszej myśli i osiągniemy nasz cel: wywalczymy w Duisburgu kwalifikację olimpijską.

reklama

Elbląskich kajakarzy w Elblągu będzie można dopingować podczas Dni Elbląga. 24 czerwca na rzece Elbląg rozegrane zostaną regaty Energa Cup, regaty o Puchar Prezydenta oraz regaty o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Zapraszamy serdecznie, nie tylko dlatego, że będzie można podziwiać naszych kajakarzy. Ale także będzie się można wystartować na kajakach turystycznych w wyścigach rodzinnych i postawić swój pierwszy krok w kajakarstwie - mówił Wojciech Załuski.

Mistrz Europy w kickboxingu Adrian Durma z Silvant Kajak Elbląg przygotowuje się do listopadowych mistrzostw świata.

- To jest impreza docelowa w tym sezonie i cały plan startów będzie poświęcony przygotowaniom do tych zawodów - mówił Adrian Durma.Przypomnijmy, że w marcu elblążanin wywalczył już srebrny medal na Pucharze Świata w Austrii.

Na czwartkowej konferencji prasowej kajakarze poinformowali też o pozyskaniu partnera klubu. Czołowych sportowców z przystani przy ul. Radomskiej wspierać będzie Pocztex.

- Przemysław Korsak i Adrian Durma to są mistrzowie świata i Europy z naszego klubu. Tak naprawdę w Elblągu jako mistrzów mamy tylko ich. Warto w nich inwestować, warto ich pielęgnować. Udało się pozyskać nowego partnera, który wspomoże naszych mistrzów - poinformował Wojciech Załuski. - Wsparcie będzie kierowane przede wszystkim do naszych mistrzów, ale też do całej sekcji kajakowej. Bardzo się z tego powodu cieszymy, dzięki temu możemy naszych mistrzów zatrzymać w Elblągu, nie muszą oni szukać innych klubów w Polsce w poszukiwaniu lepszych warunków. To my jesteśmy w stanie zapewnić im najlepsze warunki i nie martwimy się o to, że nasi mistrzowie z Elbląga uciekną.

- Przyszłych mistrzów to ja w tym klubie też widzę. Moim zdaniem, są to kandydaci do taki tytułów i mam nadzieję, że w niedługim czasie to się ziści - dodał Edward Parzych, sponsor klubu.