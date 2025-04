Ku pamięci Heleny Pilejczyk i z dedykacją dla młodych sportowców

Helena Pilejczyk do dzisiaj pozostaje jedyną elbląską zawodniczką, która zdobyła medal olimpijski w sportach zimowych. Większość swojego życia prywatnego i zawodowego związała z Elblągiem, wychowując kolejne pokolenia sportowej młodzieży i startując w zawodach aż do wieku weterana. Na jej cześć lodowisko przy ul. Karowej od 2011 r. nosi imię „Helena”, a od 1 kwietnia w holu MOSiR funkcjonuje poświęcona popularnej Lusi wystawa, na którą rodzina pani Heleny przekazała mnóstwo eksponatów – pucharów, medali, dyplomów i wiele innych pamiątek.

- Wystawa bardzo mi się podoba. Wszystkie eksponaty widziałam na co dzień w mieszkaniu cioci, bo mieszkałam i opiekowałam się nią przez ostatnie trzy lata do jej śmierci. Prosiła mnie, bym dopilnowała, by to wszystko przekazać. Udało się przy bardzo dużej pomocy pana Marka Wnuka i pani Asi Rościszewskiej. Na pewno swoją rodzinę tu przyprowadzę – powiedziała nam Pola Czerwińska, siostrzenica Heleny Pilejczyk, uczestnicząca w otwarciu wystawy.