Mocne przetarcie z I-ligowcem

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg mają za sobą drugi mecz kontrolny. We wtorkowy wieczór (5 września) elblążanie zmierzyli się w hali przy ul. Kościuszki ze spadkowiczem z Ligi Centralnej Warmią Olsztyn. Spotkanie zakończyło się wynikiem 18:25. Zobacz zdjęcia.

Za nieco ponad trzy tygodnie ruszą II-ligowe rozgrywki piłkarzy ręcznych, w których Elbląg reprezentować będzie zespół Silvant Handball. Drużyna dowodzona przez Mikołaja Kupca i Damiana Malandy weszła w okres gier kontrolnych, ma już za sobą sparing z MKS Grudziądz, a wczoraj (5 września) zmierzyła się z I-ligową Warmią Olsztyn.

Elblążanie świetnie rozpoczęli rywalizację z olsztynianami, grali dobrze w obronie, przeprowadzali kontrataki i po 6. minutach gry prowadzili 4:1. Rywal bardzo szybko stratę zniwelował i było po 4. W kolejnych akcjach zawodnicy Silvanta mieli spore problemy w ataku pozycyjnym, często tracili piłkę, oddawali też niecelne rzuty. Olsztynianie grali dość twardo w obronie, co rusz kontowali i odskoczyli na sześć goli. Do przerwy udało się odrobić jedną bramkę i tablica wyników wskazywała 9:14.

Po zmianie stron doświadczony rywal powiększył prowadzenie. Elblążanie oddawali rzuty, jednak kilkukrotnie bronił je były zawodnik KPR Dominik Jaworski. Olsztynianie zdobywali bramki seryjnie i w 39. minucie było 10:19. Trenerzy Silvanta rotowali składem, szukali optymalnych ustawień, każdy z zawodników pojawił się na parkiecie. Mocne rzuty oddawał Kacper Sparzak, na rozegraniu zobaczyliśmy także Adama Nowakowskiego, swoich szans po zwodzie szukał junior Emil Lewandowski, a na kole walczył Mikołaj Solecki. W ostatnich minutach gospodarze prezentowali się nieco lepiej w ataku, zminimalizowali straty do pięciu goli. Ostatecznie elblążanie przegrali różnicą siedmiu trafień (18:25).

Mikołaj Kupiec (trener Silvant Handball Elbląg) - Chcemy mierzyć się z mocnymi przeciwnikami, żeby chłopaki się przetarli i zderzyli z przysłowiową ścianą. Mają zobaczyć do czego dążymy i co chcemy osiągnąć w niedalekiej przyszłości. Na budowanie morali przyjdzie jeszcze czas, to nie jest ten etap. Wynik jest dość fajny, tym bardziej, że na razie skupiamy się na obronie. Widać, że środkowi zapominają zagrywek, schematów, na to potrzeba czasu. Chciałbym, żeby się z tym obyli, żeby wprowadzali trochę więcej spokoju. Zagrali wszyscy zawodnicy, chcemy żeby w sparingach każdy grał w takim samym wymiarze czasu. Nie zależy nam na wynikach, tylko na ogrywaniu.

Silvant Handball Elbląg - Warmia Olsztyn 18:25 (9:14)

Silvant: Krawczyk, Szaro, Plak M. - Peret 4, Sparzak 3, Nowakowski 3, Solecki 3, Laskowski 2, Bąkowski 1, Kurowski 1, Spicha 1, Heyda 1, Ściesiński, Sucharski, Blaszkiewicz, Granda, Lewandowski, Robak, Plak P.

Kolejny sparing elblążanie zagrają w hali przy ul. Kościuszki w czwartek (7 września) z MKS Grudziądz. Początek o godz. 20:45, wstęp wolny.