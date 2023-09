Pierwszy sparing na plus

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg mają za sobą pierwszy mecz kontrolny. Podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy rywalizowali w Grudziądzu z aspirującym do najlepszej trójki w I-ligowych rozgrywkach MKS. Sparing zakończył się wygraną rywala 24:21.

Elbląscy szczypiorniści mają już za sobą kilka tygodni przygotowań do startu w II ligowych rozgrywkach i w końcu nadszedł czas na mecze kontrolne. Pierwszym rywalem Silvanta była drużyna MKS Grudziądz, która w swoim składzie ma zawodników z doświadczeniem I-ligowym, a nawet superligowym. W szeregach zespołu są też zawodnicy, którzy grali niegdyś w Elblągu: Marcin Miedziński, Maksymilian Chyła, czy Damian Nowak. Elblążanie udali się do Grudziądza z zamiarem zagrania jak najlepszego spotkania i w dużej mierze im się to udało. Zawodnicy dobrze weszli w mecz, grali twardo w defensywie i to gospodarz musiał gonić wynik. Po kwadransie gry prowadzili 6:3, w 22. minucie 7:5, a na przerwę zeszli z zapasem jednego gola (10:9). Po zmianie stron nadal wynik przemawiał na ich korzyść (39. minuta 17:15). Dopiero w końcówce spotkania grudziądzanom udało się doprowadzić do wyrównania, a potem wyjść na prowadzenie, by ostatecznie wygrać 24:21. Warto nadmienić, że debiut w rozgrywkach seniorskich miał wychowanek MKS Truso junior Emil Lewandowski, który okazał się z bardzo dobrej strony, a przy okazji zdobył dwie bramki.

Mikołaj Kupiec - Był to nasz pierwszy mecz kontrolny i można powiedzieć, że na duży plus. Do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na grze obronnej. W dużej mierze wynik zawdzięczamy właśnie temu, bo zmuszaliśmy rywala do naszej gry. Grudziądz nie był na to przygotowany i popełnił dużo błędów. Wynik był sprawą drugorzędną, ale jednak cieszy, bo graliśmy z mocnym przeciwnikiem, aspirującym do miejsc 1-3 w I lidze. Mamy dużo materiału do analizy, jest co poprawiać. Do tej pory poświęciliśmy zaledwie jedną jednostkę treningową naszej grze pozycyjnej. Jestem bardzo zadowolony, chłopaki w dużym wymiarze czasu realizowali założenia. Sami zauważyli, że są dobrze przygotowani kondycyjnie, fizycznie, a po tym meczu także mentalnie do następnych sparingów.

We wtorek (5 września) w hali przy ul. Kościuszki elblążanie zmierzą się z Warmią Olsztyn, natomiast dwa dni później ponownie zagrają z MKS Grudziądz. Oba spotkania zaplanowano na godz. 20:15, wstęp wolny.