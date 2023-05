Norweska lekcja piłki ręcznej

Młode piłkarki ręczne Truso Elbląg miały okazje potrenować z drugim szkoleniowcem seniorskiej reprezentacji Polski Reidarem Moistadem. Norwegowi towarzyszyła wychowanka elbląskiego klubu Aleksandra Kobyłecka. Zobacz zdjęcia.

Juniorki, juniorki młodsze, a także kilka młodziczek Truso miało okazję potrenować pod okiem drugiego trenera kadry Reidara Moistada.

- Po skończonej pracy w Jarosławiu Reidar i Ola wrócili do Elbląga i pomyślałam, że szkoda by było nie wykorzystać okazji i zaprosić ich na trening. Zgodzili się bez żadnego problemu, co nas bardzo cieszy. Niewątpliwie dla naszych zawodniczek jest to duża atrakcja - powiedziała trenerka Truso Marta Czapla.

Norweg brał czynny udział w treningu i udzielał młodym piłkarkom cenny rad. Towarzyszyła mu Aleksandra Kobyłecka, prywatnie żona, a także wychowanka MKS Truso Elbląg.

- Swoją przygodę z piłką ręczna rozpoczęłam od treningów ze Sławkiem Kuczyńskim i Darkiem Lotkowskim w SP 9. Jeden sezon grałam w Starcie razem z Kingą Polenz czy Anną Pałgan. Była to dla mnie zabawa, nie miałam wtedy aspiracji gry w kadrze. Dzięki Ani Pałgan podpisałam kontrakt w Koszalinie. Grałam tam bardzo długo, jednak z przerwami. Skończyłam studia i wybrałam się na jeden sezon do Francji, by wrócić do Koszalina. Piętnaście lat temu, dokładnie 17 maja, wywalczyłyśmy Puchar Polski, a tego samego dnia tylko dziesięć lat temu zdobyłyśmy brązowy medal. Trzy lata później do Koszalina przyszedł Reidar Moistad i za jego czasów miałam swoje najlepsze lata w karierze. Byłam królową strzelczyń, miałyśmy bardzo fajną ekipę. Reidar był moim najlepszym trenerem. Za jego czasów byłam bardzo dobrze przygotowana kondycyjnie. Dzisiejsze zajęcia pokażą zawodniczkom Truso chociażby to, że można inaczej zaangażować się w trening - powiedziała wychowanka Truso Elbląg.