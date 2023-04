Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne 2023

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 maja na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

22. edycja Konfrontacji Tanecznych, to impreza, która co roku wzbudza wiele emocji i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i publiczności.

- Konfrontacje Taneczne to impreza wyjątkowo widowiskowa. Młodzi ludzie chcą zaprezentować umiejętności szerszej publiczności i jednocześnie stanąć do sportowej rywalizacji – mówią organizatorzy – Mamy nadzieję, że impreza jak co roku przyciągnie do Elbląga tancerzy specjalizujących się w różnych stylach. Co z pewnością wpłynie na widowiskowoć, atrakcyjność – dodają organizatorzy.

Podczas Konfrontacji uczestnicy konkurować będą w kategoriach: hip-hop, disco-dance, inne formy tańca oraz stage dance, czyli: taniec współczesny, modern i show dance.

W turnieju oprócz solistów udział wziąć mogą duety, formacje i mini-formacje. Tancerze prezentować się będą w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat.

Termin | 28 maja (niedziela) - start godz.: 9:30

Miejsce | sala sportowo-widowiskowa w CSE Światowid w Elblągu

Bilet wstępu dla publiczności - 20zł/os

Opłata startowa dla zawodnika - 30zł/os za pierwszą kategorię, za kolejne 15zł/os.

Organizatorami zawodów są Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Stowarzyszenie „Jantar”.