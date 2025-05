Ostatnie dni zapisów na Aquathlon

Przed nami VII Elbląski Aquathlon – zawody pływacko-biegowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. To doskonała okazja, by sprawdzić swoje możliwości w sportowej atmosferze i poczuć radość z aktywności. Zapisz się zanim będzie za późno!

Aquathlon łączy dwie dyscypliny: pływanie i bieganie. Dystanse dostosowane są do wieku uczestników – najmłodsi zmierzą się z 25 metrami pływania i 200 metrami biegu, najstarsi pokonają 100 metrów w wodzie oraz 500 metrów na trasie biegowej. Dzieci w młodszych kategoriach mogą korzystać z pomocy przyborów wypornościowych lub wsparcia rodzica. Start najmłodszej kategorii zaplanowano na godzinę 12:00, a biuro zawodów działać będzie od 10:45 do 11:45. Zawodnicy rozpoczną rywalizację na basenie sportowym CRW Dolinka, a część biegowa rozegrana zostanie na stadionie przy ul. Moniuszki. Strefa zmian zlokalizowana będzie na bocznym parkingu obiektu. Każde dziecko, które ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej wręczone zostaną puchary dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są online, przez formularz Google. Liczba miejsc jest ograniczona do 100 – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do 22 maja lub do wyczerpania limitu. Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.

MOSiR