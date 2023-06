Pierwsza w historii debata o kobiecym żeglarstwie za nami!

Komisja ds. Sportu Kobiet PZŻ rozpoczęła swoje działania. W Krynicy Morskiej odbyła się pierwsza w historii debata o kobiecym żeglarstwie w Polsce. W panelu dyskusyjnym wzięły udział najbardziej utytułowane zawodniczki min.: Agnieszka Skrzypulec - wicemistrzyni olimpijska z Tokio 2020, Agata Barwińska, Maja Dziarnowska, Julia Damasiewicz i Katarzyna Deberny - wielokrotne medalistki mistrzostw świata i Europy.

Misja Komisji ds. Sportu Kobiet PZŻ

Komisja ds. Sportu Kobiet PZŻ rozpoczęła swoje działania na początku tego roku. Misją komisji jest wspieranie oraz umacnianie pozycji kobiet oraz roli sportu kobiecego w społeczeństwie, wspieranie właściwego procesu komunikacji oraz nauczania w sporcie kobiecym, propagowanie równości szans kobiet w sporcie, promowanie roli kobiety w żeglarstwie, eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet. Powołanie Komisji ds. Sportu Kobiet w PZŻ odpowiada wytycznym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, tzw. #genderequality, a także World Sailing.

Przewodniczącą Komisji ds. Sportu Kobiet PZŻ jest dr Milena Lachowicz - psycholożka kliniczna i sportowa, seksuolożka, wykładowczyni na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

- Chcemy dać młodym żeglarkom wskazówki, pewnego rodzaju klucze które ułatwią im funkcjonowanie i pomogą w drodze do rozwoju. Kluczami takimi są m.in siła psychiczna, wiara w siebie, we własne możliwości, czyli to co może zmienić ich myśli w działania. Pewna siebie dziewczynka, to w przyszłości pewna siebie oraz silna kobieta. Jeśli są w najbliższym otoczeniu osoby pewne siebie i pozytywnie nastawione to tym samym wzrasta wiara we własne możliwości - aktywuje się bowiem kora przedczołowa mózgu - mówi Milena Lachowicz.

- Świadome siebie pokolenie dziewczyn, młodych żeglarek za kilka lat w niedalekiej przyszłości staną się liderkami. Tym samym nie będą bały się sięgać po najwyższe laury. To co możemy zrobić dla dziewczynek i kobiet, to położyć akcent na brak biologicznych ograniczeń związanych z płcią. Silne kobiety nie pozwalają innym decydować o sobie, nie starają się zadowolić wszystkich, mają odwagę mówić, co czują, o czym myślą, czego potrzebują. Silne i pewne siebie kobiety nie użalają się nad sobą, nie patrzą na siebie jak na ofiarę, tylko same biorą sprawy w swoje ręce, realizując swoje cele i zadania. Chcemy aby każdy, niezależnie na płeć czuł się pełnoprawnym członkiem wielkiej rodziny żeglarskiej – dodaje.

Żeglarskie osobistości i prawdziwe autorytety

W składzie Komisji ds. Sportu Kobiet PZŻ znajdują się medalistki igrzysk olimpijskich, działaczki, żeglarki, a przede wszystkim kobiety z sercem na dłoni, które z wielką motywacją i determinacją pragną uświadamiać, działać i promować kobiecy sport.

- Każda z członkiń ma niesamowite i zarazem nietuzinkowe doświadczenie, zarówno w żeglarstwie zawodowym, jak i amatorskim, rekreacyjnym. Wyrażam głębokie przekonanie, że każda z nas wniesie wiele pozytywnej energii, dostarczy wielu ciekawych tematów do dyskusji, a wspólnymi siłami uda nam się skierować żeglarstwo kobiet na jeszcze lepszy kurs – zapowiada dr Milena Lachowicz.

Kobiece żeglarstwo wymaga wyrzeczeń - debata w Krynicy Morskiej

Pod koniec maja w Krynicy Morskiej, podczas Pucharu PZŻ klas nieolimpijskich odbyła się pierwsza w historii debata o kobiecym żeglarstwie, składająca się z dwóch części. Pierwszą otworzyła Milena Lachowicz, której wykład dotyczył samodzielnych technik psychologicznych do nabywania świadomości oraz poczucia osobistej wartości. Następnie żeglarki podzieliły się swoim doświadczeniem dotyczącym samoakceptacji, świadomym kształtowaniem ścieżki sportowej oraz roli social mediów w kształtowaniu wizerunku i idącymi za tym efektami społecznymi.

Uczestniczki debaty, fot. nadesłana

- Zorganizowanie pierwszej w historii debaty o kobiecym żeglarstwie było w pewnym sensie naszą misją. Zarówno ja, jak również wszystkie członkinie Komisji ds. Sportu Kobiet PZŻ głęboko wierzymy, że nasze działania przełożą się na realne efekty. Każda z nas wie z autopsji, jakie trudności związane z dojrzewaniem i zmianami w naszych ciałach stawały na naszej ścieżce życiowej, zawodowej, sportowej. Osobiście bardzo żałuję, że dziesięć lat temu, świadomość tych problemów była o wiele mniejsza. Jestem pewna, że takie działania, rozmowy, debaty a przede wszystkim szczerość starszych koleżanek, mogłyby zapobiec niektórym przykrym sytuacjom, których konsekwencje odczuwamy do dzisiaj - mówi Karolina Sołtaniuk, żeglarka, dziennikarka.

- Obecność, zaangażowanie i zadawane przez publiczność pytania podczas debaty tylko potwierdzają, jak bardzo potrzebne jest wsparcie, rozmowa. Nie możemy tych problemów „zamiatać pod dywan"! – dodaje.

Podczas spotkania żeglarki: Katarzyna Deberny, Maja Dziarnowska, Agata Barwińska i Julia Damasiewicz, mówiły o problemach z jakimi borykały się dotychczas. Żeglarstwo jest sportem, w którym trzeba być nie tylko bardzo wytrzymałą, ale również silną. Zmiana klas (np. na olimpijską) czasami wiąże się z nagłym przybraniem wagi, a rywalizowanie w klasach seniorskich z dodatkową presją wiążącą się z oczekiwaniami dotyczącymi wyników.

Wątki depresji, zaburzeń odżywiania i kompleksów z tym związanych, o ciągłej presji, to aspekty, o których opowiadały żeglarki mówiąc o własnych doświadczeniach. Tak głęboka i szczera rozmowa była skierowana do młodych zawodniczek i zawodników, którzy są narażeni na powyższe „pułapki” dorastania. Motywacja i determinacja, aby iść dalej, rozwijać się, nie byłaby tak intensywna, gdyby nie ogromna - niekiedy nieodwzajemniona miłość do żeglarstwa. W definicji miłości ukrywają się również takie aspekty jak: pragnienie adrenaliny, żeglarski styl życia, cele i wymarzony medal olimpijski. Jak powiedział kiedyś Walt Disney „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. A dla kobiet nie ma rzeczy niemożliwych.

- Każda z nas jet inna, jako młode dziewczyny patrzymy na siebie przez pryzmat swojego ciała, które ciągle się zmienia. Nie jest łatwo by kobietą w sztormiaku lub piance, z nieustannie zmoczonymi włosami. Trening wyczynowy także zmienia sylwetkę, na taką, która może się podobać i na taką, która można uznać za niekobiecą. Żeby osiągnąć samoakceptację, wystarczy świadomość, że ciało jest narzędziem do osiągnięcia celu. Oraz ważna jest równościowe uznanie społeczne, że sport kobiecy jest tak samo wiarygodny jak ten w wykonaniu mężczyzn. Rola trenera w relacji z zawodniczką jest także nie bez znaczenia, a ten wątek będziemy rozwijać przy kolejnych debatach Komisji Sprotu Kobiet - mówi Katarzyna Deberny.

Drugi panel rozpoczął się od wykładu dr Małgorzata Zakrzewska - wykładowczyni Instytutu Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, trenerką kompetencji miękkich i społecznych, absolwentką SGH - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr Małgorzata Zakrzewska młodych żeglarzy wprowadziła w problematykę kształtowania kompetencji miękkich dzięki żeglarstwu oraz przedstawiała dowody na to, co zyska biznes dzięki pozyskaniu żeglarzy. W drugiej debacie wzięła udział Agnieszka Skrzypulec, Katarzyna Deberny oraz Hanna Kajeta.

W panelu dyskusyjnym została poruszona tematyka trudności związanej z końcem kariery sportowej. O zmianach w codziennym życiu, określaniu celów, szukaniu pracy, odnajdywaniu się w normalnej rzeczywistości, problemach z podtrzymaniem sportowej adrenaliny oraz o deficycie mocnych bodźców, które mogłyby odzwierciedlić żeglarskie uczucia.

Debata miała bardzo pozytywny odbiór. Uczestniczki i uczestnicy chętnie zadawali pytania, a po panelu dyskusyjnym trwały rozmowy kuluarowe, wspólne zdjęcia i zbieranie autografów. W debacie wzięli udział także: Dominik Życki - dyrektor sportowy PZŻ oraz Piotr Myszka - wielokrotny olimpijczyk, pracownik wydziału komunikacji i marketingu PZŻ, który otwarcie mówił, o ważności spotkania pod wieloma kątami: jako kolegi, trenera czy ojca dwóch córek.

Poszerzamy horyzonty

To dopiero początek działań Komisji ds. Sportu Kobiet PZŻ. Członkinie wezmą udział w Żeglarskich Mistrzostwach Polski Kobiet w Sopocie, zaś kolejne spotkanie dyskusyjne zaplanowane jest podczas Gdynia Sailing Days, Podczas największego „żeglarskiego festiwalu” w Polsce, z tematami wypłyniemy na szerokie wody, a mianowicie poruszymy wątki żeglarstwa oceanicznego między innymi z Joanną Pajkowską i młodymi zawodniczkami, które już mają na swoim koncie przepłynięcie Atlantyku.