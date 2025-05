Razem raźniej - pobiegnij w drużynie podczas Biegu Piekarczyka!

XVI Elbląski Bieg Piekarczyka to idealna okazja, by wzmocnić więzi w grupie i połączyć siły w duchu zdrowej rywalizacji oraz dobrej zabawy. Niezależnie od tego, czy jesteście grupą pracowników, paczką przyjaciół, czy należycie do organizacji lub instytucji, wspólnie dołączcie już dzisiaj do tegorocznej edycji!

Razem zawsze raźniej! Podobnie jak w latach ubiegłych podczas XVI Elbląskiego Biegu Piekarczyka na dystansie 10 kilometrów rozegra się rywalizacja drużynowa. Każdy team może wziąć udział, wystartować i cieszyć się razem z ukończonego biegu. - Dobra motywacja to podstawa, a tego w biegu zespołowym nie brakuje. Odpowiedni doping i jasno określony cel – znalezienie się wspólnie na podium. Zostało nieco ponad dwa tygodnie, czas na podjęcie decyzji ucieka. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wydarzeniu jako drużyna, zwłaszcza w przypadku firm jest to dobry sposób na integrację pracowników – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu. Ekipa, której suma czasów pierwszych 5 uczestników będzie najniższa, zajmie najwyższe miejsce na podium. Na trzy najlepsze drużyny czekają pamiątkowe trofea. Zapisy Do zgłoszenia drużyny wystarczy minimum 5 osób i chęć do wspólnej sportowej rywalizacji. Każdy członek zespołu zgłasza swój udział indywidualnie przez stronę zapisów (podajemy imię i nazwisko zawodników oraz nazwę drużyny), natomiast lider drużyny po zebraniu listy przesyła ją do dnia 04.06.2025 r. do godz. 23:59 na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „XVI Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”. Dodatkowo informujemy, że zapisy na Bieg Piekarczyka trwają tylko do wyczerpania miejsc, dlatego też zachęcamy do nie odkładania decyzji i zapisania się już teraz. Szczegóły, regulamin oraz bieżące informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych: mosir.elblag.eu i biegpiekarczyka.pl. Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsor główny: MAAG Gear. Sponsorzy strategiczni: EPEC Elbląg, Salon Łazienkowy Awangarda, ML Polyolefins, Stella Green. Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Centrum Ubezpieczeń Expert.

