Rusz się z MOSiR-em!

fot. MOSiR

Sport, zdrowie i dobra zabawa – to trzy filary programu „Aktywuj się z MOSiR-em”, który od lat inspiruje elblążan do aktywnego spędzania wolnego czasu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu posiada szeroką ofertę, dostosowaną do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania – wszystko po to, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Program „Aktywuj się z MOSiR-em” to propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie fizyczne. W ofercie można znaleźć różnorodne zajęcia: Zdrowy kręgosłup – spokojne ćwiczenia poprawiające postawę, wzmacniające mięśnie głębokie i przynoszące ulgę osobom pracującym w pozycji siedzącej. Idealne dla każdego, kto chce zadbać o swoje plecy. Zumba Kids – energetyczne zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych, które rozwijają koordynację, rytmikę i zamiłowanie do aktywności fizycznej w atmosferze zabawy. Joga – chwila wyciszenia, pracy z oddechem i ciałem. To doskonały sposób na rozciągnięcie mięśni, poprawę elastyczności i osiągnięcie wewnętrznej równowagi. Turbo Spalanie – intensywne treningi interwałowe, które skutecznie pomagają spalić kalorie i poprawić wydolność organizmu. Dla tych, którzy lubią mocne tempo i konkretne efekty. Zumba – połączenie fitnessu i tańca w latynoskich rytmach. Te zajęcia to świetny sposób na zrzucenie stresu i poprawę nastroju. Aqua Fitness – ćwiczenia w wodzie, które nie obciążają stawów, a jednocześnie angażują całe ciało. Doskonałe zarówno dla osób aktywnych, jak i tych wracających do formy oraz seniorów. – Chcemy, by ruch stał się naturalną częścią codzienności elblążan. „Aktywuj się z MOSiR-em” to nie tylko treningi – to społeczność, która motywuje się nawzajem, pozytywna energia i zdrowy styl życia w korzystnej cenie – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach: w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na Lodowisku Helena oraz w Krytej Pływalni. Harmonogram oraz szczegóły dostępne są na stronie mosir.elblag.eu. Jeśli szukasz motywacji, nowych wyzwań lub po prostu chcesz poprawić swoje samopoczucie – dołącz do nas! Aktywuj się z MOSiR-em i przekonaj się, jak wiele radości może dać ruch.

