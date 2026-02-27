Sportowy weekend z portEl.pl

UWAGA!

W nadchodzący weekend do ligowej rywalizacji wrócą piłkarze Olimpii. W Elblągu odbędą się także Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich oraz zawody w podnoszeniu ciężarów. W Warszawie o mistrzostwo Polski juniorek zawalczą piłkarki ręczne Truso.

Final Four mistrzostw Polski

Szczypiornistki Energi MKS Truso znalazły się w gronie czterech najlepszych juniorskich drużyn w Polsce. Elblążanki w dniach 27-28 lutego w Warszawie zawalczą o mistrzostwo Polski. Drużyna Marty Czapli w piątek o godz. 19:30 zmierzy się z gospodarzem turnieju AZS AWF, natomiast w sobotę,w zależności od wyniku drugiego meczu, zagra albo z Agrykolą Warszawa albo z Koroną Handball Kielce. Więcej informacji na ten temat w tym artykule.

 

256. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 256. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

 

Podnoszenie ciężarów

W sobotę w hali „Atletikon” mieszczącej się przy Agrykola 8 odbędą się Okręgowe Zawody w Podnoszeniu Ciężarów. Jak zapowiadają organizatorzy z LUKS Meyer Elbląg będzie to nie tylko walka o medale, ale także eliminacje do mistrzostw Polski U15-U20. Początek imprezy o godz. 11, wstęp wolny.

 

Mistrzostwa w tańcach

Od 28 lutego do 1 marca w Elblągu 560 zawodników, czyli 280 par rywalizować będzie na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich 2026. W hali przy al. Grunwaldzkiej będzie można zobaczyć tancerzy w różnych kategoriach wiekowych – od młodzieży po seniorów. Co ważne nasze miasto także będzie mieć swoich przedstawicieli, z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” wystartuje 26 zawodników, a ze Szkoły Tańca „Broadway” 6 tancerzy. Więcej informacji tu.

 

Grają siatkarze

Siatkarze IKS Atak wchodzą w decydującą fazę sezonu, a każdy mecz ma ogromne znaczenie dla układu III ligi. Elblążanie w nadchodzący weekend zagrają dwa mecze i zapowiadają, że chcą utrzymać twierdzę Nowakowo niezdobytą. W piątek o godz. 18:45 w Hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie podejmą Huragan Stawiguda, a w niedzielę o godz. 12 zmierzą się z Cresovią Górowo Iławieckie. Wstęp na mecze jest darmowy.

Z kolei siatkarki Energi MKS Truso w ramach rozgrywek III-ligowych w sobotę podejmą UKS Chemik SMS Police. Początek spotkania w hali III LO przy ul. Browarnej o godz. 11, wstęp wolny.

 

Olimpia z Ząbkovią

Żółto-biało-niebiescy wracają do ligowej rywalizacji. Pierwszym rywalem naszej drużyny po przerwie będzie Ząbkovia Ząbki, czyli obecnie czwarta drużyna III ligi grupy I. Olimpia plasuje się na miejscu 11 i ma czternaście punktów mniej od rywala. Czy naszej drużynie uda się zmniejszyć ten dystans, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Mecz rozegrany zostanie na sztucznej nawierzchni boiska przy ul. Skrzydlatej bez udziału publiczności, początek o godz. 12.

 

Silvant w Czersku

Przed szczypiornistami Silvantu maraton meczów wyjazdowych, a pierwszy z nich będzie miał miejsce w Czersku. Elblążanie zmierzą się tam z miejscowym MKS SPR Polska Handball i mają nadzieję, że w końcu odniosą pierwsze zwycięstwo w 2026 roku. Zespoły dzieli aż 10 punktów, Elblążanie mają ich 18, rywal natomiast 8. W pierwszej rundzie Silvant pokonał Czersk 36:22. Liczymy że w sobotę ponownie zgarną komplet punktów. Początek spotkania o godz. 17.

 

Koszykarze w Kutnie

W 26. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball Elbląg zmierza się na wyjeździe z KS BNG Kutno. Gospodarz sobotniego starcia rozegrał do tej pory dwa mecze więcej od naszej drużyny i ma cztery punkty więcej. W pierwszej rundzie podopieczni Arkadiusza Majewskiego pokonali rywala 92:69. Mamy nadzieję, że w meczu rewanżowym również zwyciężą. Początek meczu w Kutnie o godz. 17.

 

Start w Kaliszu

Przed zawodniczkami Startu drugi mecz rundy spadkowej, w którym zagrają z Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz. W poprzedni weekend Elblążanki pokonały Sośnicę Gliwice i opuściły miejsce barażowe. W rundzie zasadniczej Start dwukrotnie pokonał Kaliszanki i w sobotę ma zamiast uczynić to po raz trzeci. Początek spotkania w Kaliszu o godz. 18.

