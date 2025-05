Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą piłkarze Olimpii oraz Concordii. Przed nami także kilka wydarzeń sportowych: Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, Ogólnopolski Turniej Judo, półfinału mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 13 i zawody rowerowe.

Ultra Wysoczyzna

1500 zawodników weźmie udział w kolejnej edycji zawodów Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. W piątek (9 maja) odbędzie się rywalizacja na dystansie Huk Sowy (6 km), a także biegi i atrakcje dla najmłodszych. W sobotę rywalizować będą dłuższe dystanse (80 km, 54 km, 22 km i 13km). Więcej informacji na temat imprezy w tym artykule.

Koszykarki zawalczą o finał

W dniach 9-11 maja w hali SP 11 przy ul. Korczaka odbędzie się półfinału mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 13, którego gospodarzem jest Energa MKS Truso. Do naszego miasta przyjadą drużyny z Poznania, Skierniewic i Katowic. Elblążanki zapowiadają walkę o awans do finału. Swój pierwszy mecz rozegrają w piątek o godz. 18:30, dzień później zagrają o godz. 14:30, natomiast w niedzielę o godz. 12:30. Wstęp wolny.

212. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 212. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Turniej judo

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju w Judo im. Czesława Misiuka. W zawodach wezmą udział dzieci urodzone w latach 2012-2014 oraz 2017-2018. Początek zawodów o godz. 10.30, wstęp dla kibiców jest wolny.

Towarzysko przez przeszkody

W dniach 10-11 maja hipodromie w Kadynach odbędą się I Towarzyskie Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody. W programie m. in. skoki przez przeszkody na różnych wysokościach (60 - 80 cm), Myśliwskie Derby Kadyn, Grand Prix o Puchar Folwarku Hotel&Spa Kadyny, zawody Hobby Horse. Początek rywalizacji o godzinie 10, wstęp wolny.

Gra IV liga

W sobotę pomarańczowo-czarni zmierzą się przed własnymi kibicami z DKS Dobre Miasto. Początek rywalizacji na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 16. Pół godziny później swój mecz rozpoczną rezerwy Olimpii. Elblążanie zagrają w Ełku z miejscowym Mazurem.

Olimpia z rezerwami ŁKS

W 30. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą ŁKS II Łódź. W pierwszej rundzie łodzianie pokonali elblążan na własnym boisku 3:1. Obecnie zespoły dzieli aż dziewiętnaście punktów i faworytem w tym meczu będzie drużyna przyjezdna. Liczymy jednak na dobry występ elblążan i poprawienie nastrojów swoim kibicom. Początek sobotniego meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 17.

Start w Piotrkowie Tryb.

Przed piłkarkami ręcznymi Energi Startu przedostatni mecz w tym sezonie. Rywalem elblążanek będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Wygrana w tym spotkaniu zapewni naszej drużynie 4. miejsce w rozgrywkach. Niestety zagrają tam bez swojej najlepszej strzelczyni, która została zawieszona na trzy mecze. Początek sobotniej rywalizacji w Piotrkowie o godz. 18.

Zawody Bażantarni XC

W niedzielę w Bażantarni odbędą się zawody rowerowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, w których może wystartować każdy chętny. Osoby powyżej 13. roku życia będą rywalizować na trasie o długości 6,3 km, z elektronicznym pomiarem czasu w systemie Sport-Ident. Trasa będzie w pełni oznakowana i zabezpieczona. Początek zawodów o godz. 11. Zgłoszenia przyjmowane są do dziś (9 maja) do godz. 12. Więcej informacji tu.