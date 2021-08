Streetball i Aquathlon, czyli Wakacje z MOSiR-em

Turniej koszykówki ulicznej, zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci czy zajęcia z podstaw tenisa - to tylko niektóre z imprez z cyklu "Wakacje z MOSiR-em", które odbędą się w tym tygodniu.

Drugi miesiąc wakacji wypełni się sportowymi wydarzeniami. W poprzednim tygodniu odbyły się popołudniowa wycieczka rowerowa, II Turniej Tenisa Stołowego, zajęcia tenisowe z instruktorem oraz zawody rowerowe Góralem na Chrobrego. Czynna była także strefa gier i zabaw na lodowisku oraz Tor Kalbar.

Co czeka nas w tym tygodniu (23-29 sierpnia)?

- środa (25.08) – godz. 19-23 – Streetball night, turniej koszykówki ulicznej 3x3, boisko na Torze Kalbar

- czwartek (26.08) – godz. 17:30-18:30 - Zajęcia z UKS Wikingowie – ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe oraz jazda na rolkach na Torze Kalbar

- sobota (28.08) – godz. 10-12 – Aquathlon, zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci 4-11 lat, godz.

- sobota (28.08) – 9-12 – Sobota z tenisem, zajęcia z instruktorem tenisa, kort na Torze Kalbar

- sobota (28.08) – 11-15.30 – Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg, który odbywa się w ramach Elbląskiego Święta Chleba.

Ponadto przez całe wakacje w poniedziałki, środy i piątki od 18.30 odbywają się treningi dla miłośników biegania: Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś. Start przy muszli koncertowej. Również przez całe wakacje od poniedziałku do piątku od 9 do 15 dostępna jest strefa gier i zabaw, która mieści się w budynku Krytego Lodowiska Helena. Uczestnicy zajęć do dyspozycji mają: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki.

Przypominamy również, że Tor Wrotkarski Kalbar i umiejscowione wewnątrz boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej/nożnej są czynne codziennie od 9 do 20.50.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em są bezpłatne.

Ponadto zachęcamy do korzystania z płatnych atrakcji: w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka codziennie od 6 do 22, kortów tenisowych wewnątrz Toru Kalbar (9-20.50) oraz zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em (w tym tygodniu: Zumba, Turbo Spalanie, Aquafitness, Aerobik w wodzie dla Seniorów).