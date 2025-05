Więcej pakietów na Bieg Piekarczyka

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy dotąd nie zdążyli się zapisać na tegoroczną edycję Biegu Piekarczyka. W związku z dużym zainteresowaniem i wyczerpaniem podstawowych limitów miejsc zdecydowaliśmy o zwiększeniu limitu miejsc. Do puli trafiło łącznie 300 dodatkowych pakietów startowych – 200 dla uczestników biegów na 5 i 10 kilometrów oraz 100 dla dzieci biorących udział w Mini Biegu Piekarczyka. Korzystajcie zanim będzie za późno!

To ostatnia okazja, by dołączyć do grona biegaczy, którzy 8 czerwca staną na starcie i zmierzą się z trasą, prowadzącą przez ulice Elbląga. Ta edycja jest także niezwykła, ponieważ łączy się z jubileuszem 50-lecia MOSiR-u, który obchodzić będziemy na Placu Jagiellończyka, dzień przed biegami, czyli 7 czerwca. W planie znajdziemy strefę dla dzieci, strefę gastronomiczną oraz koncerty artystów, o których dowiecie się lada dzień.

- To pierwszy raz w historii Biegu Piekarczyka, aby lista miejsc na bieg główny została wyczerpana na dwa tygodnie przed wydarzeniem. To utwierdza nas w przekonaniu, że z roku na rok elbląski bieg uliczny poszerza grono swoich fanów. Decyzja o zwiększeniu puli była dla mnie oczywista – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dodatkowa pula miejsc to ostatnia szansa, by dołączyć do najpopularniejszego biegu na dystansie 5 lub 10 kilometrów. Jeśli natomiast preferujecie rywalizację w zespole, przypominamy, że możliwy jest również start drużynowy (minimum 5 osób), do czego serdecznie zachęcamy.

Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Pamiętajcie – samo zapisanie się nie wystarczy. Gwarancją uczestnictwa jest dopiero opłacenie pakietu startowego. Po wyczerpaniu dodatkowej puli miejsc zapisy zostaną zamknięte.

Przypominamy, że każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy oraz wyjątkowy medal zaprojektowany specjalnie na 16. edycję wydarzenia. Dodatkowo dostępna jest techniczna koszulka biegu – jej zamówienia można składać do 1 czerwca poprzez stronę elektronicznezapisy.pl.

Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo nie tylko pod względem liczby dzieci, ale także pod względem ogólnej frekwencji. Ciebie również zapraszamy do współtworzenia naszego święta!

Szczegóły, regulamin oraz bieżące informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych: mosir.elblag.eu oraz biegpiekarczyka.pl.

Ambasadorka Biegu Piekarczyka – Edyta Litwiniuk

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor główny: MAAG Gear.

Sponsorzy strategiczni: EPEC Elbląg, Salon Łazienkowy Awangarda, ML Polyolefins, Stella Green.

Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Centrum Ubezpieczeń Expert, Okna TUFE.

Partner: Hotel Młyn