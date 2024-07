Woda, prędkość, Elbląg

Aqua Speed. Te wczorajsze (6 lipca) zawody były swego rodzaju przedsmakiem Gramin Iron Triathlon. Zobacz zdjęcia ze sportowej imprezy na rzece Elbląg.

Podczas Aqua Speed Open Water Series zawodnicy mieli do wyboru jeden z czterech dystansów: 475 km, 0,95 km, 1,9 km oraz 3,8 km. Startowali nie tylko dorośli pływacy, dzieci i młodzież brali udział w Aqua Speed Junior. Tu zmagania zaplanowano na trzech dystansach: 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat), 475 m (12-13 lat).

- To moja pierwsza impreza tylko pływacka, bo zwykle stawiam na triathlon. Chciałam się sprawdzić. Jak się przygotowuję? Moja trenerka rozpisuje mi treningi i zgodnie z nią je wykonuję. Przez ostatni tydzień miałam sporo roweru i biegania, pływania niestety nie aż tak dużo. Pływanie z tych trzech elementów triathlonu jest najprzyjemniejsze. Może przez kontak z wodą? - mówi Dominika Semenowicz z Białegostoku.

- Po dzisiejszym pływaniu mam bardzo dobre samopoczucie, to był mój pierwszy raz na otwartej wodzie. Dużo pływam na basenie, ale tu nie miałem pojęcia, jakie będą warunki, prąd itd. Jestem mega zadowolony. Atmosfera zawodów to trochę adrenaliny, trochę stresu na początku... Chodzę na basen 3 razy w tygodniu i pływam od 2 do 4 km. Czasem trudno mi się zmotywować, dlatego zapisałem się na zawody. W sportach związanych z wodą super jest to, że mam prawie 50 lat, jestem trochę ciężki, a kiedy pływam czuję się 20 lat młodszy i 20 kg lżejszy. Parę lat temu biegałem, ale jestem za ciężki na bieganie – mówi pochodzący z Francji Jean-Marie Lallouet, który od 20 lat mieszka w Polsce, w Poznaniu.

- My nie startujemy w Aqua Speed, szykujemy się na jutro na triathlon. Robimy test pianki. W niedzielę pierwszy raz podchodzę do "połówki" triathlonu. Przygotowuję się biegając, pływając, no i ten rower... zastanawiam się, jak ja pokonam te 90 km. Chociaż jednak to pływanie jest dla mnie najtrudniejsze. Bieganie jest najfajniejsze – twierdzi Karolina Markowska z Człuchowa.

- Dla mnie to przebieżka, bo 1 września startuję w dziesięciokrotnym. Codziennie robię 100 km na rowerze, parę km biegam, 2-3 razy w tygodniu chodzę na basen – mówi Stefan Wojtas, również z Człuchowa.