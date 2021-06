Żeglarski sezon na Zalewie Wiślanym rozpoczęty

Już w ten weekend (18-20 czerwca) na Zalewie Wiślanym zostanie rozegrany Puchar Tolkmicka. Regaty odbywają się w cyklu Pucharu Bałtyku Południowego. Żeglarze zapraszają do kibicowania załogom. Jakie jeszcze imprezy znalazły się w tegorocznym, wodniackim kalendarzu?

Tolkmickie regaty mają już dziesięcioletnią tradycję, po raz pierwszy odbyły się w 2011 roku, pod nazwą Masfrost Cup, od trzech lat rozgrywane są jako Puchar Tolkmicka.

- Staramy się, by miały one charakter bardziej sportowy, niż turystyczny. Zazwyczaj podczas regat na Zalewie Wiślanym są jeden lub dwa biegi jednego dnia. My zawsze patrzyliśmy w stronę żeglarstwa wyczynowego, będzie więc kilka biegów w sobotę, a w niedzielę jest jeszcze jeden długodystansowy bieg po całym Zalewie Wiślanym. Zapraszamy do kibicowania załogom - mówi Tomasz Siekierko, wieceprezes klubu żeglarskiego UKS Tolkmicko, który jest ich organizatorem.

Jakie jeszcze imprezy żeglarskie czekają nas w tym sezonie? Będą to między innymi Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego, które odbędą się 23-25 lipca, podczas Dni Nowej Pasłęki. One również są rozgrywane w ramach Pucharu Bałtyku Południowego.

- W tym roku odbędą się one po raz dziewiętnasty. Nowa Pasłęka do 2003 roku była zapomnianą rybacką wioską, to jachtklub wypromował Nową Pasłękę. To, że przypływało do niej coraz więcej jachtów, nie pozostało bez wpływu na powstanie mariny. Niestety, do tej pory brakuje bezpiecznego wejścia do portu - mówi Grzegorz Hejber, komandor Jacht Klubu Zalewu Wiślanego.

Płytkie wejścia do portów Zalewu Wiślanego to jeden z głównych "żeglarskich kłopotów". Rozwiązanie tej kwestii ma nastąpić po budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Na to żeglarze liczą.

- Wówczas zmieni się całkowicie sytuacja żeglarzy i Elbląga, staniemy się naprawdę miastem morskim, a Zalew Wiślany stanie się otwartym zbiornikiem, dostępnym dla całego świata. Pogłębiarka, która zostanie zakupiona na Zalew Wiślany, będzie pogłębiać również tory wodne wejścia do portów nadzalewowych - mówi Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-​Mazurskiego.

- Na Zalewie Wiślanym od paru lat nic się nie robi, jeśli chodzi o podejścia do portów, nie pogłębia się ich. Mamy ciągle problem z szerokim wejściem do portu Tolkmicko, przez co niszczą się jachty i prywatni armatorzy tracą duże pieniądze Chcielibyśmy apelować do Urzędu Morskiego w Gdyni, aby pomyśleć o pogłębieniu portu w Tolkmicku, Fromborku, tak aby Zalew był dla nas dostępny i abyśmy mogli swobodnie z tego korzystać. Z przekopu oczywiście się cieszymy, ponieważ uzyskamy bezpośrednio dostęp do wód morskich. Chcielibyśmy wówczas zorganizować pierwsze regaty pełnomorskie – dodaje Bogdan Justyński, komandor Jachtklubu Elbląg.