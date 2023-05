Żeglarze otwierają sezon w Krynicy Morskiej

Przez dwa najbliższe weekendy Krynica Morska, jedno z najmniejszych polskich miast, będzie stolicą polskiego żeglarstwa. To właśnie tutaj odbędą się regaty o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego, w których udział weźmie ponad 600 polskich żeglarzy i żeglarek rywalizujących w 16 klasach regatowych.

Regaty w Krynicy Morskiej rozpoczną się już w piątek 19 maja, a do rywalizacji w ramach pierwszej części Pucharu PZŻ przystąpi żeglarska młodzież ścigająca się w klasach nieolimpijskich. Na Zalewie Wiślanym zobaczymy zawodników i zawodniczki w klasach ILCA 4, ILCA 6, 29er, Techno293, Europa, 420, L’Equipe, Windsurfing Foil, iQFoil do lat 19, O’pen Skiff i Nautica 450. Pierwsza część Pucharu PZŻ jest zatem okazją do przeglądu tego, co polskie żeglarstwo ma najlepsze przede wszystkim wśród młodzieży zbierającej doświadczenie w klasach przygotowawczych do łódek olimpijskich.

- Regaty o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego dla zawodników są bardzo dobrą okazją do ścigania się w dużej flocie, a na tym etapie rozwoju jest to doświadczenie nie do przecenienia. Dla nas trenerów jest to również doskonała okazja do obserwacji najbardziej utalentowanych żeglarzy, sprawdzenia jak się rozwijają, jakie robią postępy, gdzie mają rezerwy. Te wszystkie informacje później okazują się bardzo przydatne w planowaniu ich żeglarskiego rozwoju i typowaniu na kolejne klasy - mówi Rafał Szukiel, trener główny PZŻ ds. dzieci i młodzieży.

Ważnym punktem Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego będzie pierwsza w historii debata o kobiecym żeglarstwie z udziałem wybitnych polskich żeglarek. W dyskusji udział wezmą Agnieszka Skrzypulec - srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio w klasie 470, Agata Barwińska - dwukrotna mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w klasie IlCA 6, Maja Dziarnowska – brązowa medalistka mistrzostw Europy w klasie iQFoil, Julia Damasiewicz – mistrzyni Europy i młodzieżowa mistrzyni świata w klasie Formula Kite, Katarzyna Deberny – pięciokrotna mistrzyni świata w klasie ILCA 6. Debata dotyczyć będzie m.in. potencjału, jaki daje sport do kreowania swojej ścieżki zawodowej, mowa będzie również o łączeniu kariery sportowej z innymi obowiązkami, jak macierzyństwo, czy szkoła. Nie zabraknie też rozmowy o samoakceptacji oraz kompromisach, na jakie muszą być gotowe żeglarki myślące o pływaniu na najwyższym poziomie sportowym.

Pierwsza część Pucharu PZŻ zakończy się w niedzielę 21 maja. A już w czwartek 25 maja rozpocznie się druga część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego. Na starcie staną reprezentanci klas olimpijskich: ILCA6, ILCA7, 470 mix, iQFoil, 49er, 49erFX oraz żeglarze w nieolimpijskiej klasie OK Dinghy.

- Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego to wyjątkowa impreza w naszym kalendarzu. Oprócz wymiaru czysto sportowego, nie do przecenienia jest również integracyjny charakter tych regat. Przez kilka dni w jednym miejscu spotykają się polscy żeglarze regatowi z różnych klas, rywalizują na wodzie, ale też spędzają ze sobą czas na brzegu i wymieniają się doświadczeniami. Krynica Morska to idealne miejsce do żeglarskiej rywalizacji i cieszę się, że dzięki Pucharowi PZŻ na nowo odkryliśmy Zalew Wiślany dla żeglarstwa regatowego. Atuty Krynicy Morskiej to atrakcyjna lokalizacja, bardzo dobry i bezpieczny akwen oraz świetne zaplecze w postaci nowoczesnego i przestronnego portu jachtowego, który został rozbudowany w ramach Pętli Żuławskiej. Bardzo dziękuję władzom miasta oraz burmistrzowi Krynicy Morskiej Adamowi Ostrowskiemu za zaufanie, przychylność, gościnę i wkład w kreowanie żeglarskiej tożsamości Krynicy Morskiej - mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego odbywa się w Krynicy Morskiej od 2016 roku. To jedno z najmniejszych polskich miast, które posiada jednak mnóstwo turystycznych i żeglarskich atutów – urokliwe położenie na Mierzei Wiślanej, od północy oblewają ją wody Morza Bałtyckiego, a od południa Zalewu Wiślanego. Do tego nowe nabrzeże, slip, bardzo dobre zaplecze żeglarskie, hotelowe oraz gastronomiczne.

- Bardzo się cieszę, że Krynica Morska przez dwa najbliższe weekendy stanie się stolicą polskiego żeglarstwa. Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego już na stałe wpisał się w kalendarz imprez rozpoczynających sezon letni nie tylko w naszym mieście, ale na całej Mierzei Wiślanej. W Krynicy Morskiej panują znakomite warunki do uprawiania żeglarstwa zarówno tego w wymiarze sportowym, jak i turystycznym. Posiadamy nowoczesną infrastrukturę żeglarską, w którą cały czas inwestujemy, nie do przecenienia są także walory krajobrazowe i środowiskowe. Wszystko to sprawia, że żeglarze bardzo dobrze się u nas czują. Życzę wszystkim startującym pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem, a wszystkim mieszkańcom i turystom wypoczywającym w tym czasie w Krynicy Morskiej polecam wizytę w porcie jachtowym, by z bliska zobaczyć pasję i radość, czyli nieodłączne elementy towarzyszące żeglarstwu – mówi Adam Ostrowski, Burmistrz Krynicy Morskiej.