Zwycięstwo pozwoliło wyjść z czerwonej strefy

Bronić też się trzeba umieć - stwierdzili piłkarze Concordii Elbląg w dzisiejszym meczu z rezerwami Jagiellonii Białystok. Efekt: zwycięstwo, które pozwoliło pomarańczowo - czarnym wyjść ze strefy spadkowej III ligi.

Rezerwy Jagiellonii Białystok przyjechały do Elbląga w młodym składzie. W pierwszej jedenastce Jagi tylko dwóch piłkarzy nie urodziło się w XXI wieku. Goście od pierwszych minut ruszyli do ataku i zamknęli gospodarzy na własnej połowie. Nie potrafili jednak swojej przewagi zamienić na zdobycz bramkową. Podopieczni Adriana Żurańskiego umiejętnie bronili się na 30. metrze, a w razie czego był jeszcze Jakub Wąsowski w bramce.

Gol dla rezerw Jagiellonii wisiał w powietrzu, ale to piłkarze Concordii ostatecznie cieszyli się z bramki. Gospodarze nastawili się na kontrataki. Pierwsze próby zakończyły się mocno niecelnymi strzałami w kierunku bramki strzeżonej przez Bartłomieja Żynela. Aż nadeszła 43. minuta. Oskar Kottlenga próbuje zaskoczyć bramkarza gości strzałem z dystansu. Bartłomiej Żynel broni groźny strzał i piłka wychodzi poza plac gry. Rzut rożny, do piłki najwyżej wyskakuje Tomasz Szawara, przedłuża do Joao Augusto, a ten głową zdobywa, jak się później okazało, jedyną bramkę w tym spotkaniu.

W drugiej części spotkania gospodarze poprawili grę w defensywie i znów czekali na dogodne sytuacje do podwyższenia wyniku. Sytuacje mieli, ale do gola zabrakło czasami centymetrów. W 58. minucie Łukasz Kopka z kilku metrów trafił w słupek. W 90. minucie Michał Góral wyszedł „sam na nas“ z bramkarzem Jagi i skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Mało brakowało, a mecz zakończyłby się podziałem punktów. W 89. minucie zagotowało się pod bramką gospodarzy. Jakub Wąsowski był jednak na posterunku i uratował zwycięstwo swojej drużyny.

Zdobyte dziś trzy punkty pozwoliły Concordii na wyjście ze strefy spadkowej III ligi. Pomarańczowo - czarni mają dwa punkty przewagi nad 16. Błonianką Błonie i trzy oczka straty do 14. Sokoła Ostróda.

W sobotę podopieczni Adriana Żurańskiego na wyjeździe zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

Concordia Elbląg - Jagiellonia II Białystok 1:0 (1:0)

Bramka: Augusto (44. min.)

Concordia: Wąsowski - Weremko, Drewek (58‘ Zielecki), Jarzębski, Augusto, Szmydt, Kopka, Kottlenga (71‘ Góral), Nowicki, Szawara, Jońca

Zobacz tabelę III ligi